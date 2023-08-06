Радник міністра МВС запропонував заборонити виїзд чоловікам закордон ще на 3 роки після завершення війни

Допис нардеп розмістив на особистій сторінці в Facebook.
“Я впевнений, що навіть після війни потрібно продовжити заборону виїзду чоловікам закордон ще, як мінімум, на 3 роки. Інакше ми просто не збережемося як нація. Оокремо хочу наголосити: чи мають бути законні способи виїзду (на лікування, в тому числі ПТСР, для військових, особливо тих, які пройшли бойові дії повинні мати право на відпустку за кордоном, відрядження і т.д)? Звичайно так. І це має бути чітко прописано в законодавстві. Але одним махом відкрити кордони, як це було до 24.02.22 – це означає втратити плюс мільйон. Зараз за кордоном близько 7 млн людей, повернеться половина. Всі ті, хто пише про комплексні заходи по поверненню – лукавлять. Ніяких реальних комплексних заходів нема і не буде. На жаль”, – аргументував свою думку Денисенко.
Тим часом у коментарях українці пишуть, що такі кроки не мають нічого спільного з рухом до ЄС та НАТО і безвізом, за які борються українці.
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