Радник міністра МВС запропонував заборонити виїзд чоловікам закордон ще на 3 роки після завершення війни

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко вважає, що чоловікам потрібно буде заборонити виїзд закордон щонайменше ще на три роки після закінчення повномасштабної війни. Його пропозиція викликала бурхливу дискусію в мережі.

Допис нардеп розмістив на особистій сторінці в Facebook.

“Я впевнений, що навіть після війни потрібно продовжити заборону виїзду чоловікам закордон ще, як мінімум, на 3 роки. Інакше ми просто не збережемося як нація. Оокремо хочу наголосити: чи мають бути законні способи виїзду (на лікування, в тому числі ПТСР, для військових, особливо тих, які пройшли бойові дії повинні мати право на відпустку за кордоном, відрядження і т.д)? Звичайно так. І це має бути чітко прописано в законодавстві. Але одним махом відкрити кордони, як це було до 24.02.22 – це означає втратити плюс мільйон. Зараз за кордоном близько 7 млн людей, повернеться половина. Всі ті, хто пише про комплексні заходи по поверненню – лукавлять. Ніяких реальних комплексних заходів нема і не буде. На жаль”, – аргументував свою думку Денисенко.

Тим часом у коментарях українці пишуть, що такі кроки не мають нічого спільного з рухом до ЄС та НАТО і безвізом, за які борються українці.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: