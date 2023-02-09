Питання вирішене: Єрмак анонсував хороші новини щодо винищувачів та далекобійної зброї

Андрій Єрмак натякнув, що бойові літаки Україні таки дадуть.

Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак написав в своєму телеграм-каналі.

Питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене. Деталі трохи згодом. Ау, болото, що з обличчям? – йдеться в повідомленні.

upd: пізніше Єрмак відреагував пост та написав, що воно “схоже, може бути вирішене”.

Крім цього, він анонсував хороші новини про санкції та заморожені російські активи, які можуть передати Україні.

Президент Володимир Зеленський у Європарламенті детально зупинився на санкціях проти Росатома. Україна їх ввела, далі – крок за ЄС. Схоже, все буде ок. Більшість підтримує антиросійські санкції, а також трибунал над російськими злочинцями. Володимир Зеленський нагадав Віктору Орбану, що саме Україна захищає нафтопровід, яким Угорщина отримує нафтопродукти… Питання використання заморожених активів росіян в інтересах України також на порядку денному, – написав Єрмак.

Зазначимо, що Зеленський вчора виступив в парламенті Великої Британії та попросив “крила для свободи України”. Пізніше, міністр оборони Бен Воллес зазначив, що Британія “не буде негайно постачати винищувачі”, бо зараз повітряна підтримка військ може бути забезпечена далекобійними ракетами та БПЛА. У той же час, Воллес вважає, що Британія може надати Україні літаки в довгостроковій перспективі для забезпечення повітряних сил після перемоги над Росією.

Президент також зустрівся з лідерами Франції та Німеччини, де обговорювалося питання бойових літаків для України.

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