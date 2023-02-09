Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Питання вирішене: Єрмак анонсував хороші новини щодо винищувачів та далекобійної зброї

Питання вирішене: Єрмак анонсував хороші новини щодо винищувачів та далекобійної зброї

Сьогодні 15:20
просмотров

Андрій Єрмак натякнув, що бойові літаки Україні таки дадуть.

Новости Днепра про Питання вирішене: Єрмак анонсував хороші новини щодо винищувачів та далекобійної зброї

Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак написав в своєму телеграм-каналі. 

Питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене. Деталі трохи згодом. Ау, болото, що з обличчям? – йдеться в повідомленні.

Новости Днепра про Питання вирішене: Єрмак анонсував хороші новини щодо винищувачів та далекобійної зброї

upd: пізніше Єрмак відреагував пост та написав, що воно “схоже, може бути вирішене”.

Крім цього, він анонсував хороші новини про санкції та заморожені російські активи, які можуть передати Україні. 

Президент Володимир Зеленський у Європарламенті детально зупинився на санкціях проти Росатома. Україна їх ввела, далі – крок за ЄС. Схоже, все буде ок.

Більшість підтримує антиросійські санкції, а також трибунал над російськими злочинцями.

Володимир Зеленський нагадав Віктору Орбану, що саме Україна захищає нафтопровід, яким Угорщина отримує нафтопродукти…

Питання використання заморожених активів росіян в інтересах України також на порядку денному, – написав Єрмак.

Зазначимо, що Зеленський вчора виступив в парламенті Великої Британії та попросив “крила для свободи України”. Пізніше, міністр оборони Бен Воллес зазначив, що Британія “не буде негайно постачати винищувачі”, бо зараз повітряна підтримка військ може бути забезпечена далекобійними ракетами та БПЛА. У той же час, Воллес вважає, що Британія може надати Україні літаки в довгостроковій перспективі для забезпечення повітряних сил після перемоги над Росією. 

Президент також зустрівся з лідерами Франції та Німеччини, де обговорювалося питання бойових літаків для України. 

Читайте также:

Новости Днепра про Питання вирішене: Єрмак анонсував хороші новини щодо винищувачів та далекобійної зброїУкраїнська Новости Днепра про Питання вирішене: Єрмак анонсував хороші новини щодо винищувачів та далекобійної зброїРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Мрії про акторство та хресна з «Кварталу»: 10 невідомих фактів про Першу леді України
    новини України
    06.02.2023 12:35
    Мрії про акторство та хресна з «Кварталу»: 10 невідомих фактів про Першу леді України

    Сьогодні Перша леді України Олена Зеленська відзначає ювілей. З цієї…

    У Криму та Бєлгороді по місцевим каналам показували звернення Зеленського
    новини України
    25.01.2023 17:43
    У Криму та Бєлгороді по місцевим каналам показували звернення Зеленського

    Хакери зламали російське телебачення.

    “Я хочу усміхатися разом із тобою завжди”: перша леді України привітала з днем народження президента
    новини України
    25.01.2023 10:16
    “Я хочу усміхатися разом із тобою завжди”: перша леді України привітала з днем народження президента

    Сьогодні, 25 січня, президенту України Володимиру Зеленському виповнилося 45 років.

    Треба створити резерви: Зеленський роз’яснив хід мобілізації
    новини України
    23.01.2023 11:06
    Треба створити резерви: Зеленський роз’яснив хід мобілізації

    Під час зустрічі зі студентами та викладачами КНУ президент заявив,…

    Наверх