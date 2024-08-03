Пишаємося: Україна здобула першу золоту медаль на Олімпіаді-2024

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.
На шляху до фіналу Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова впевнено пройшли Італію (45:37) та Японію (45:32).
У фіналі Олімпіади-2024 з фехтування на шаблях українки змагались проти Республіки Кореї та здобули перемогу 45:42.
Під час 1/4 фіналу в сьомій битві Кравацька втратила перевагу своєї команди – рахунок 4:10.
Проте очні протистояння виграли Комащук та Харлан,що і врятувало ситуацію. Загальний рахунок зустрічі – 45:37.
У півфіналі українські спортсменки перемогли збірну Японії з рахунком 45:32.
Нагадаємо, що Ольга Харлан 29 липня виграла першу медаль для України на Олімпіаді – бронзу з фехтування на шаблях на Олімпійських іграх. Вона перемогла представницю Республіки Корея Чої Сібін з рахунком 15:14.
Відео: “Суспільне Спорт”
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