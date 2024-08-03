Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Пишаємося: Україна здобула першу золоту медаль на Олімпіаді-2024

Сьогодні 22:44
просмотров

Ввечері суботи, 3 серпня, жіноча збірна України тріумфувала у фіналі Олімпіади-2024 з фехтування на шаблях.

Новости Днепра про Пишаємося: Україна здобула першу золоту медаль на Олімпіаді-2024

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.

На шляху до фіналу Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова впевнено пройшли Італію (45:37) та Японію (45:32).

У фіналі Олімпіади-2024 з фехтування на шаблях українки змагались проти Республіки Кореї та здобули перемогу 45:42. 

Новости Днепра про Пишаємося: Україна здобула першу золоту медаль на Олімпіаді-2024

Передісторія

Під час 1/4 фіналу в сьомій битві Кравацька втратила перевагу своєї команди – рахунок 4:10.

Проте очні протистояння виграли Комащук та Харлан,що і врятувало ситуацію. Загальний рахунок зустрічі – 45:37.

У півфіналі українські спортсменки перемогли збірну Японії з рахунком 45:32.

Нагадаємо, що Ольга Харлан 29 липня виграла першу медаль для України на Олімпіаді – бронзу з фехтування на шаблях на Олімпійських іграх. Вона перемогла представницю Республіки Корея Чої Сібін з рахунком 15:14.

Відео: “Суспільне Спорт”

Читайте також:

Новости Днепра про Пишаємося: Україна здобула першу золоту медаль на Олімпіаді-2024Українська Новости Днепра про Пишаємося: Україна здобула першу золоту медаль на Олімпіаді-2024Русский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Колишній прибутковий будинок Синайського у Дніпрі: тут був банк та популярний кінотеатр
    Новини Дніпра
    Вчора 15:47
    Колишній прибутковий будинок Синайського у Дніпрі: тут був банк та популярний кінотеатр

    Більшість старовинних будівель у Дніпрі спочатку виглядали зовсім інакше. Під…

    Тенісистки з Дніпра стартували з перемоги на Олімпіаді-2024
    Новини Дніпра
    29.07.2024 21:27
    Тенісистки з Дніпра стартували з перемоги на Олімпіаді-2024

    Український тандем Людмили та Надії Кіченок із перемоги стартував у…

    Спортсменка з Дніпропетровщини вийшла у фінал Олімпійських ігор-2024
    Новини Дніпра
    27.07.2024 18:01
    Спортсменка з Дніпропетровщини вийшла у фінал Олімпійських ігор-2024

    Велике досягнення спортсменки з Дніпропетровської області.

    У Дніпрі показали як буде виглядати сквер на Перемозі після реконструкції
    Новини Дніпра
    20.07.2024 10:54
    У Дніпрі показали як буде виглядати сквер на Перемозі після реконструкції

    У Дніпрі планують велику реконструкцію скверу на Перемозі.

    Наверх