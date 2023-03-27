Пишаємося: фігуристка з Дніпра стала срібною призеркою Чемпіоната України

Вітаємо спорсменку та тренера Вячеслава Ткаченко з перемогою та бажаємо нових яскравих успіхів!

В березні 2023 року на льодовій арені “Льодограй” в Богуславі (Київська обл.) пройшов Чемпіонат України серед юніорів сезону 2022-2023 років з фігурного катання.

Срібною призеркою стала 13-річна дніпрянка, вихованка МДЮСШ із зимових видів спорту Христина Галярета. Вона набрала 132.11 бали.

Раніше ми писали, що спортсменка з Кривого Рогу виборола срібло на етапі Кубка світу з самбо.

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