Пишаємося: фігуристка з Дніпра стала срібною призеркою Чемпіоната України

В березні 2023 року на льодовій арені “Льодограй” в Богуславі (Київська обл.) пройшов Чемпіонат України серед юніорів сезону 2022-2023 років з фігурного катання.
Срібною призеркою стала 13-річна дніпрянка, вихованка МДЮСШ із зимових видів спорту Христина Галярета. Вона набрала 132.11 бали.
Раніше ми писали, що спортсменка з Кривого Рогу виборола срібло на етапі Кубка світу з самбо.
Читайте також:
Автор:
Вітаємо наших спортсменів та пишаємося їхніми досягненнями!
Вітаємо із високим результатом та бажаємо нових перемог!
У жовтні 2022 Португалія та Іспанія запросили Україну, щоб спільно подати…
У Португальському місті Лейрія відбувся Кубок Європи з метань.