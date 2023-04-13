Пишаємося: дніпрянин отримав ліцензію на участь в Олімпійських іграх
Пишаємося: дніпрянин отримав ліцензію на участь в Олімпійських іграх
Сьогодні 21:15
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Плавець з Дніпра Олександр Желтяков вже має ліцензію на участь у XXXIII Олімпійських іграх у Парижі.
Олександр Желтяков є вихованцем спортивної школи олімпійського резерву з плавання СК “Метеор”.
Спортивна громада Дніпра пишається його багаторазовими досягненнями. Він брав участь в міжнародних змаганнях у Швеції на турнірі Malmsten Swim Open і показав абсолютно неймовірний результат – 1.57,18 на 200м на спині!
Результати Олександра – це його щоденні старання, неймовірна жага до перемог, але разом з тим, це ще й робота його тренера Олександра Кулика і, звісно ж, батьків спортсмена.
І ось чергове досягнення – він вже має ліцензію на участь у XXXIII Олімпійських іграх у Парижі.
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