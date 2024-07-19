Пили мало води: у Дніпрі щонайменше четверо дітей постраждали від аномальної спеки

Пекельна спека, яка мучила жителів Дніпра останній тиждень, відступила. Однак за це час немало людей звернулися за допомогою до медиків зі скаргами на тепловий удар. Через палюче сонце і рекордні +37 постраждали також діти, розповіла сімейна лікарка Олена, пише Суспільне.
Малі перегрілись, бо мало пили та перебували на палючому сонці.
Днями зафіксовано такі випадки:
Нині з малими все добре, вони отримали необхідну допомогу.
Батьками радять виходити на прогулянку з дитиною не пізніше девʼятої години ранку, триматися тіні та давати малим пити воду. Краще надати перевагу чистій теплій воді або ж гарячому чаю.
Дитині до року на кілограм ваги потрібно випивати 110 мілілітрів рідини. Дітям старше 6 місяців варто пропонувати воду кожні 15-20 хвилин.
Якщо дитина перегрілася – негайно звертайтеся до лікаря.
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