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  • Пили мало води: у Дніпрі щонайменше четверо дітей постраждали від аномальної спеки

Пили мало води: у Дніпрі щонайменше четверо дітей постраждали від аномальної спеки

Вчора 21:07
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За останній тиждень четверо дітей потрапили до лікарні через тепловий удар.

Новости Днепра про Пили мало води: у Дніпрі щонайменше четверо дітей постраждали від аномальної спеки

Пекельна спека, яка мучила жителів Дніпра останній тиждень, відступила. Однак за це час немало людей звернулися за допомогою до медиків зі скаргами на тепловий удар. Через палюче сонце і рекордні +37 постраждали також діти, розповіла сімейна лікарка Олена, пише Суспільне. 

Малі перегрілись, бо мало пили та перебували на палючому сонці.

Днями зафіксовано такі випадки:

  • Одна дитина їхала в потязі, де не було змоги провітрити приміщення, а кондиціонер слабо працював.
  • Інший хлопчик пішов гуляти з друзями, не взявши із собою води.
  • Другий хлопчик з друзями поїхав на річку і теж мало пив води.
  • Дитинка трьох років довго пробула на сонці.

Нині з малими все добре, вони отримали необхідну допомогу. 

Батьками радять виходити на прогулянку з дитиною не пізніше девʼятої години ранку, триматися тіні та давати малим пити воду. Краще надати перевагу чистій теплій воді або ж гарячому чаю.

Дитині до року на кілограм ваги потрібно випивати 110 мілілітрів рідини. Дітям старше 6 місяців варто пропонувати воду кожні 15-20 хвилин.

Якщо дитина перегрілася – негайно звертайтеся до лікаря.

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Новости Днепра про Пили мало води: у Дніпрі щонайменше четверо дітей постраждали від аномальної спекиУкраїнська Новости Днепра про Пили мало води: у Дніпрі щонайменше четверо дітей постраждали від аномальної спекиРусский

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