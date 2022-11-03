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Путін на ведмеді: російські хакери зламали Instagram Залужного

Сьогодні 17:40
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Сьогодні на сторінці Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного в Instagram з'явилися нова аватарка та дивний допис.

Новости Днепра про Путін на ведмеді: російські хакери зламали Instagram Залужного

Тепер на фото профіля “красується” президент рф путін на ведмеді. Також з’явився пост, у якому йдеться про те, що “Джокер “ДНР” проник до DELTA.

Новости Днепра про Путін на ведмеді: російські хакери зламали Instagram Залужного

Новости Днепра про Путін на ведмеді: російські хакери зламали Instagram Залужного

Як виявилося, сторінку Валерія Залужного зламали російські хакери.

Про це повідомив військовослужбовець, полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

“Особистий акаунт Головнокомандувача ЗС України генерала Валерія Залужного в мережі Instagram зламаний. Зараз проводяться роботи щодо відновлення доступу, – написав Анатолій.

Новости Днепра про Путін на ведмеді: російські хакери зламали Instagram Залужного

Будьте обережні! 

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Новости Днепра про Путін на ведмеді: російські хакери зламали Instagram ЗалужногоУкраїнська Новости Днепра про Путін на ведмеді: російські хакери зламали Instagram ЗалужногоРусский

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