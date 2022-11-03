Путін на ведмеді: російські хакери зламали Instagram Залужного

Сьогодні на сторінці Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного в Instagram з'явилися нова аватарка та дивний допис.

Тепер на фото профіля “красується” президент рф путін на ведмеді. Також з’явився пост, у якому йдеться про те, що “Джокер “ДНР” проник до DELTA.

Як виявилося, сторінку Валерія Залужного зламали російські хакери.

Про це повідомив військовослужбовець, полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

“Особистий акаунт Головнокомандувача ЗС України генерала Валерія Залужного в мережі Instagram зламаний. Зараз проводяться роботи щодо відновлення доступу, – написав Анатолій.

Будьте обережні!

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