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Пушкіна – в музей, Ломоносова – політехніці: Філатов розповів, що чекає на демонтовані пам’ятники Дніпра

Сьогодні 18:17
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Мер Дніпра Борис Філатов розповів мешканцям, яка доля чекає на "декомунізовані" пам'ятники міста. Він запевнив, що все відбудеться без вандалізму - кожен демонтований монумент "зупиниться" на новому місці.

Новости Днепра про Пушкіна – в музей, Ломоносова – політехніці: Філатов розповів, що чекає на демонтовані пам'ятники Дніпра

За словами Філатова, пам’ятник російському письменнику Олександру Пушкіну “поїде в Музей міста”, а вченого Михайла Ломоносова подарують НТУ “Дніпровська політехніка”. 

“Нехай студенти розважаються”, – прокоментував Борис Альбертович.

Також він наголосив, що монументи радянського льотчика-випробувача Чкалова та піонера Дубініна, імовірно, стануть експонатами “Музея тоталітаризму”.

Крім того, як запевнив Філатов, демонтаж чекає і на чотириметровий пам’ятник Василю Маргелову – уродженець міста, перший командувач ВДВ за часів радянщини. Монумент йому було встановлено 2 серпня 2000 року на 70-річчя ВДВ. 

“Маргелова запопонуємо десантникам (якщо візмуть). Танк поїде в Діораму. Вирішуємо. У кожному випадку – ніякого вандалізму”, – додав очільник Дніпра.

Новости Днепра про Пушкіна – в музей, Ломоносова – політехніці: Філатов розповів, що чекає на демонтовані пам'ятники Дніпра

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Новости Днепра про Пушкіна – в музей, Ломоносова – політехніці: Філатов розповів, що чекає на демонтовані пам'ятники ДніпраУкраїнська Новости Днепра про Пушкіна – в музей, Ломоносова – політехніці: Філатов розповів, що чекає на демонтовані пам'ятники ДніпраРусский

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