Пушкіна – в музей, Ломоносова – політехніці: Філатов розповів, що чекає на демонтовані пам’ятники Дніпра

За словами Філатова, пам’ятник російському письменнику Олександру Пушкіну “поїде в Музей міста”, а вченого Михайла Ломоносова подарують НТУ “Дніпровська політехніка”.
“Нехай студенти розважаються”, – прокоментував Борис Альбертович.
Також він наголосив, що монументи радянського льотчика-випробувача Чкалова та піонера Дубініна, імовірно, стануть експонатами “Музея тоталітаризму”.
Крім того, як запевнив Філатов, демонтаж чекає і на чотириметровий пам’ятник Василю Маргелову – уродженець міста, перший командувач ВДВ за часів радянщини. Монумент йому було встановлено 2 серпня 2000 року на 70-річчя ВДВ.
“Маргелова запопонуємо десантникам (якщо візмуть). Танк поїде в Діораму. Вирішуємо. У кожному випадку – ніякого вандалізму”, – додав очільник Дніпра.
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