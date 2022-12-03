Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Пупсики та собачки: на Перемозі хтось покинув на дитячому майданчику десятки іграшок

Пупсики та собачки: на Перемозі хтось покинув на дитячому майданчику десятки іграшок

Сьогодні 16:55
просмотров

У Дніпрі на Перемозі хтось покинув десяток іграшок.

Новости Днепра про Пупсики та собачки: на Перемозі хтось покинув на дитячому майданчику десятки іграшок

На одному із дитячих майданчиків хтось залишив купу іграшок, про це повідомляє dnepr.info.
 
Знаходиться дитячий майданчик в одному із дворів в кінці проспекту Герої на Перемозі-6. Іграшки лежать лавочці біля гойдалок. Усі вони в гарному стані, тому можливо хтось з місцевих мешканців їх залишив спеціально, щоб не викидати на смітник або їх забули діти, які тут гралися. 
 
Є плюшеві собачки, ляльки, корова та зайці.
 

Новости Днепра про Пупсики та собачки: на Перемозі хтось покинув на дитячому майданчику десятки іграшок

Поки що їх ніхто не забрав.

Новости Днепра про Пупсики та собачки: на Перемозі хтось покинув на дитячому майданчику десятки іграшок

 
Читайте також:

 

Новости Днепра про Пупсики та собачки: на Перемозі хтось покинув на дитячому майданчику десятки іграшокУкраїнська Новости Днепра про Пупсики та собачки: на Перемозі хтось покинув на дитячому майданчику десятки іграшокРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Груднева сакура: мешканців Дніпра здивували квітучі вишні на набережній (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:36
    Груднева сакура: мешканців Дніпра здивували квітучі вишні на набережній (ФОТО)

    Мешканців Дніпра здивувала квітуча вишня на набережній.

    “Йолка” буде: у Дніпрі замість живої ялинки до Нового року прикрасять кипарисовик
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:59
    “Йолка” буде: у Дніпрі замість живої ялинки до Нового року прикрасять кипарисовик

    Святкова ялинка буде, але в дніпровському ботсаду.

    Без свідомості провів місяць в реанімації: у Дніпрі рятували військового із важким пораненням
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:22
    Без свідомості провів місяць в реанімації: у Дніпрі рятували військового із важким пораненням

    У Дніпрі поставили на ноги бійця, який отримав тяжке поранення.

    У Дніпрі показали, як виглядає оновлене вуличне укриття на зупинці (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:00
    У Дніпрі показали, як виглядає оновлене вуличне укриття на зупинці (ФОТО)

    У Дніпрі на стінах вуличних укриттів з'явився стріт-арт.

    Наверх