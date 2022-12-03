Пупсики та собачки: на Перемозі хтось покинув на дитячому майданчику десятки іграшок
Пупсики та собачки: на Перемозі хтось покинув на дитячому майданчику десятки іграшок
Сьогодні 16:55
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У Дніпрі на Перемозі хтось покинув десяток іграшок.
На одному із дитячих майданчиків хтось залишив купу іграшок, про це повідомляє dnepr.info.
Знаходиться дитячий майданчик в одному із дворів в кінці проспекту Герої на Перемозі-6. Іграшки лежать лавочці біля гойдалок. Усі вони в гарному стані, тому можливо хтось з місцевих мешканців їх залишив спеціально, щоб не викидати на смітник або їх забули діти, які тут гралися.
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