Пупсики та собачки: на Перемозі хтось покинув на дитячому майданчику десятки іграшок

У Дніпрі на Перемозі хтось покинув десяток іграшок.

На одному із дитячих майданчиків хтось залишив купу іграшок, про це повідомляє dnepr.info.

Знаходиться дитячий майданчик в одному із дворів в кінці проспекту Герої на Перемозі-6. Іграшки лежать лавочці біля гойдалок. Усі вони в гарному стані, тому можливо хтось з місцевих мешканців їх залишив спеціально, щоб не викидати на смітник або їх забули діти, які тут гралися.

Є плюшеві собачки, ляльки, корова та зайці.

Поки що їх ніхто не забрав.

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