Пухнасті комочки: у Дніпрі на Перемозі помітили десятки пташенят (ВІДЕО)

У яхт-клубі Січ, що на Перемозі, нове пташине поповнення. На території зони відпочинку помітили десятки маленьких пернатих створінь.
Dnepr.info зафільмували для вас деяких з них.
Маленькі курчата, які тільки нещодавно з’явилися на світ, обступили своїх батьків, що копирсаються в землі під хвойними кущами та шукають черв’яків. Деякі з малих повторюють за старшими та щось вишукують на асфальті, інші приводять себе до ладу та чистяться, а решта спить на сонечку.
З’явилися в Січі й нові гусенята. Якщо курчата спокійно гріються на сонечку, то між цими дзьобастими відбуваються справжні баталії. Великі гуси б’ються за маленьких пташенят, а голуби, які “непомітно” прибилися до зграї, явно не очікували такого розвитку подій, тому втекли, як тільки запахло смаженим.
Нагадаємо, раніше ми публікували ТОП-5 місць, куди можна піти погуляти з дитиною влітку.
Читайте також:
Автор:
Кілька днів тому українська збірна отримала нового наставника – ним…
Школярі Дніпра вже тиждень перебувають на літніх канікулах. Якщо для…
На Дніпропетровщині викрито незаконну схему розмитнення метилового спирту з рф.
У Дніпрі лікують бійця, який отримав важке поранення під Бахмутом.