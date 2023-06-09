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  • Пухнасті комочки: у Дніпрі на Перемозі помітили десятки пташенят (ВІДЕО)

Пухнасті комочки: у Дніпрі на Перемозі помітили десятки пташенят (ВІДЕО)

Сьогодні 17:10
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На Перемозі можна помилуватися маленькими пташенятами.

Новости Днепра про Пухнасті комочки: у Дніпрі на Перемозі помітили десятки пташенят (ВІДЕО)

У яхт-клубі Січ, що на Перемозі, нове пташине поповнення. На території зони відпочинку помітили десятки маленьких пернатих створінь. 

Dnepr.info зафільмували для вас деяких з них. 

Маленькі курчата, які тільки нещодавно з’явилися на світ, обступили своїх батьків, що копирсаються в землі під хвойними кущами та шукають черв’яків. Деякі з малих повторюють за старшими та щось вишукують на асфальті, інші приводять себе до ладу та чистяться, а решта спить на сонечку. 

Новости Днепра про Пухнасті комочки: у Дніпрі на Перемозі помітили десятки пташенят (ВІДЕО)

Новости Днепра про Пухнасті комочки: у Дніпрі на Перемозі помітили десятки пташенят (ВІДЕО)

З’явилися в Січі й нові гусенята. Якщо курчата спокійно гріються на сонечку, то між цими дзьобастими відбуваються справжні баталії. Великі гуси б’ються за маленьких пташенят, а голуби, які “непомітно” прибилися до зграї, явно не очікували такого розвитку подій, тому втекли, як тільки запахло смаженим.

Нагадаємо, раніше ми публікували ТОП-5 місць, куди можна піти погуляти з дитиною влітку. 

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Новости Днепра про Пухнасті комочки: у Дніпрі на Перемозі помітили десятки пташенят (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Пухнасті комочки: у Дніпрі на Перемозі помітили десятки пташенят (ВІДЕО)Русский

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