Психологи, водії та лікарі: у Польщі зафіксовано рекордну нестачу спеціалістів

У Польщі виник гострий дефіцит працівників. Названо фахівців, яких не вистачає найбільше. Серед них далекобійники, водії вантажівок, психологи та психотерапевти, медсестри та акушерки. Нестача кадрів зафіксована у більшості регіонів країни.

За підсумками звіту “Барометр зайнятості 2023”, у національному списку дефіцитних професій, як і раніше, багато спеціальностей, дефіцит яких погіршить якість освіти та охорони здоров’я, а також ускладнить ведення бізнесу.

Відзначено, що нестача водіїв вантажівок та далекобійників стосується логістики, кур’єрської галузі та туристичного сектору. У Польщі спостерігається нестача медичних сестер та акушерок. Пандемія загострила нестачу лікарів – їх не вистачає у 321 районі, а також змусила психологів та психотерапевтів приєднатися до групи професій, які постраждали від гострого дефіциту кадрів. Поляки потребують психологічної підтримки через інфляційну кризу та повномасштабну війну в Україні. Попит на фахівців у сфері психології зростає з кожним роком.

У переліку 27 дефіцитних професій опинилося три групи педагогів. Крім вчителів професійних предметів, у країні недостатньо вчителів загальноосвітніх предметів, вчителів спецшкіл та інтеграційних класів. У країні відчувається дефіцит IT-фахівців, які залишаться затребуваними. У звіті Польського економічного інституту та Організації роботодавців ІТ-послуг повідомляється про необхідність ще 25 тисяч айтішників. Насамперед йдеться про великі міста, серед яких Варшава, Вроцлав, Краків, Гданськ та Познань.

Однак із переліку дефіцитних фахівців зникли пекарі, оскільки підвищення вартості газу та електроенергії спровокувало кризу в хлібопекарській галузі, яка загрожує багатьом підприємствам банкрутством.

У 2023 у Польщі особливо затребувані будівельники та теслярі, електрики, покрівельники, масажисти та фізіотерапевти та масажисти, водії (вантажних автомобілів, автобусів та тягачів), лікарі, медсестри та акушерки, кухарі, автомеханіки, працівники складу, штукатури та муляри, вчителі будівельно-монтажних робіт, оператори верстата для різання, оператори та механіки землерийної техніки, люди для догляду за літніми особами або інвалідами, бухгалтери, психологи та психотерапевти, слюсарі та зварювальники.

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