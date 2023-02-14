Псевдо-СБУшник із Дніпропетровщини за 500 тисяч доларів “відмазував” підприємців від санкцій

Судитимуть мешканця Дніпропетровщини який видавав себе за СБУшника.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.

Так, за даними слідства, мешканець Дніпропетровщини видавав себе за співробітника СБУ та використовував фальшиве посвідчення.

Псевдо-СБУшник обіцяв підприємцям вирішили питання про незастосування до них економічних санкцій. За 500 тисяч доларів, він мав “відмазати” цю компанію від перевірки держорганів. Зазначається, що одним із засновників був мешканець тимчасово окупованих територій України. Цей факт був приводом до накладення на бізнес економічних санкцій.

Наприкінці жовтня 2022 року правоохоронці затримали чоловіка після одержання частини коштів – 250 тис доларів США. З’ясувалося також, що зловмисник перебуває у державному розшуку за вчинення умисного вбивства.

Тепер долю чоловіка вирішуватиме суд. Йому загрожує покарання в вигляді позбавлення волі на строк до 8 років із конфіскацією майна.

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