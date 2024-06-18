Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Приїхав у справах та зник: у Дніпрі шукають чоловіка, який тиждень не виходить на зв’язок

Приїхав у справах та зник: у Дніпрі шукають чоловіка, який тиждень не виходить на зв’язок

Сьогодні 21:26
просмотров

У Дніпрі шукають зниклого чоловіка.

Новости Днепра про Приїхав у справах та зник: у Дніпрі шукають чоловіка, який тиждень не виходить на зв'язок

Понад тиждень розшукують Валентина Кистень. Рідні кажуть, що чоловік приїхав до Дніпра у справах. Проте з вечора 11 червня зв’язок з ним зник. Відомо, що його востаннє бачили 12 червня по вулиці Писаржевського біля торгового центра “Нагорка” та АТБ-маркету, повідомляє “Дніпро Оперативний”. 

З того часу рідні не знають, де нині Валентин. 

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування Валентина, просимо повідомити по номеру телефону 0666326947.

Читайте також:

Новости Днепра про Приїхав у справах та зник: у Дніпрі шукають чоловіка, який тиждень не виходить на зв'язокУкраїнська Новости Днепра про Приїхав у справах та зник: у Дніпрі шукають чоловіка, який тиждень не виходить на зв'язокРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі припинив роботу один із “паспортних столів”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:59
    У Дніпрі припинив роботу один із “паспортних столів”

    Це тимчасово.

    У Дніпрі помітили чоловіка, який прив’язав до себе дерево (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:39
    У Дніпрі помітили чоловіка, який прив’язав до себе дерево (ФОТО)

    У Дніпрі помітили чоловіка, який гуляв з прив'язаним до себе…

    У Дніпрі 19 червня знову вимикатимуть світло всю добу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:02
    У Дніпрі 19 червня знову вимикатимуть світло всю добу

    У Дніпрі знову будуть діяти графіки погодинних відключень.

    У руді з Кривого Рогу заховали велику партію цигарок, аби таємно переправити за кордон
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:41
    У руді з Кривого Рогу заховали велику партію цигарок, аби таємно переправити за кордон

    З України намагалися перевозити контрабанду, яку заховали в руді з…

    Наверх