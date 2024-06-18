Приїхав у справах та зник: у Дніпрі шукають чоловіка, який тиждень не виходить на зв’язок

У Дніпрі шукають зниклого чоловіка.

Понад тиждень розшукують Валентина Кистень. Рідні кажуть, що чоловік приїхав до Дніпра у справах. Проте з вечора 11 червня зв’язок з ним зник. Відомо, що його востаннє бачили 12 червня по вулиці Писаржевського біля торгового центра “Нагорка” та АТБ-маркету, повідомляє “Дніпро Оперативний”.

З того часу рідні не знають, де нині Валентин.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування Валентина, просимо повідомити по номеру телефону 0666326947.

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