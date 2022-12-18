Приїхали з Луганщини до Дніпра та вічно сварилися: подробиці моторошної трагедії на Гідропарковій

З'явилися нові подробиці вчорашньої трагедії на вулиці Гідропарковій, де чоловік викинувся із вікна після того, як вбив свою дружину

17 грудня на вулиці Гідропарковій чоловік спочатку вбив свою дружину, а потім забрався на 16 поверх житлового будинку та вистрибнув з вікна.

За словами сусідів подружжя, сім’я переїхала в Дніпро з Луганщини. 42-річний чоловік постійно вживав алкоголь, після чого гучно сварився зі своєю 36-річною дружиною. Учора він теж був напідпитку, коли зачинився з загиблою в квартирі.

Відомо, що подружжя посварилося, після чого чоловік наніс своїй дружині численні колоті удари ножем. Потім за допомогою молотка він вибив вікна у під’їзді та викинувся з 16 поверху, пише телеграм-канал “Дніпро Оперативний”.

Сиротами залишилося двоє неповнолітніх дітей.

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