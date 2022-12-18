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Приїхали з Луганщини до Дніпра та вічно сварилися: подробиці моторошної трагедії на Гідропарковій

Сьогодні 19:54
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З'явилися нові подробиці вчорашньої трагедії на вулиці Гідропарковій, де чоловік викинувся із вікна після того, як вбив свою дружину

Новости Днепра про Приїхали з Луганщини до Дніпра та вічно сварилися: подробиці моторошної трагедії на Гідропарковій

17 грудня на вулиці Гідропарковій чоловік спочатку вбив свою дружину, а потім забрався на 16 поверх житлового будинку та вистрибнув з вікна.

За словами сусідів подружжя, сім’я переїхала в Дніпро з Луганщини. 42-річний чоловік постійно вживав алкоголь, після чого гучно сварився зі своєю 36-річною дружиною. Учора він теж був напідпитку, коли зачинився з загиблою в квартирі.

Відомо, що подружжя посварилося, після чого чоловік наніс своїй дружині численні колоті удари ножем. Потім за допомогою молотка він вибив вікна у під’їзді та викинувся з 16 поверху, пише телеграм-канал “Дніпро Оперативний”.

Сиротами залишилося двоє неповнолітніх дітей.

Новости Днепра про Приїхали з Луганщини до Дніпра та вічно сварилися: подробиці моторошної трагедії на Гідропарковій

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Новости Днепра про Приїхали з Луганщини до Дніпра та вічно сварилися: подробиці моторошної трагедії на ГідропарковійУкраїнська Новости Днепра про Приїхали з Луганщини до Дніпра та вічно сварилися: подробиці моторошної трагедії на ГідропарковійРусский

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