Привіт із 90-х: як виглядають голуб’ятні  Дніпра зараз (ФОТО)

Журналісти dnepr.info пройшлися Дніпром і сфотографували голуб’ятні, які ще залишилися в місті. Частина з них збереглися в хорошому стані, частина – виглядає не найкращим чином.
Найкрасивішу голуб’ятню вдалося знайти на Набережній Перемоги. Вона зберіглася найкраще. Знаходиться біля дитячого майданчика, серед багатоповерхівок.
На проспекті Героїв, неподалік школи №111 також знаходиться голуб’ятня. Птахи живуть тут і досі. Їхній «будинок» має невелику клітку, щоб пернаті не розліталися. Цій голуб’ятні чверть століття, поруч із нею раніше знаходилася клумба з квітами, а в самому «будинку» жили кури та півні.
Голуб’ятнею займалася родина майстра з ремонту взуття, який тримав прямо під будинком пернатих свою майстерню.
Також на набережній біля школи №66 є ще одна голуб’ятню. Виглядає вона гірше, ніж попередні дві.
Пернатих тут немає, але на одній із її стін є графіті роботи відомого місцевого художника Валерія Zdesroy.
«Хаткою на курячих ніжках» звуть місцеві голуб’ятню на вулиці Авіаційній. Знаходиться вона у дворі житлового будинку. Їй, як і більшості будинків для птахів із нашого огляду близько 30 років.
«Своя» голуб’ятня є і у мешканців проспекту Мазепи у Дніпрі. Знаходиться у одному з дворів. Поруч із нею розташовується стіл із лавками.
фото з пр. Мазепи: Д. Мелешко
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