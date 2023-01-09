Привіт із 90-х: як виглядають голуб’ятні Дніпра зараз (ФОТО)

До середини 1990-х років мешканці міст, у тому числі й Дніпра, часто розводили голубів. Будинки для пернатих зводили як у приватному секторі, так і у дворах багатоповерхівок. Побачити невеликий будиночок із птахами можна було у кожному районі Дніпра. Але згодом багато хто цю справу закинув, а голубники залишилися без своїх «мешканців».

Журналісти dnepr.info пройшлися Дніпром і сфотографували голуб’ятні, які ще залишилися в місті. Частина з них збереглися в хорошому стані, частина – виглядає не найкращим чином.

Найкрасивішу голуб’ятню вдалося знайти на Набережній Перемоги. Вона зберіглася найкраще. Знаходиться біля дитячого майданчика, серед багатоповерхівок.

На проспекті Героїв, неподалік школи №111 також знаходиться голуб’ятня. Птахи живуть тут і досі. Їхній «будинок» має невелику клітку, щоб пернаті не розліталися. Цій голуб’ятні чверть століття, поруч із нею раніше знаходилася клумба з квітами, а в самому «будинку» жили кури та півні.

Голуб’ятнею займалася родина майстра з ремонту взуття, який тримав прямо під будинком пернатих свою майстерню.

Також на набережній біля школи №66 є ще одна голуб’ятню. Виглядає вона гірше, ніж попередні дві.

Пернатих тут немає, але на одній із її стін є графіті роботи відомого місцевого художника Валерія Zdesroy.

«Хаткою на курячих ніжках» звуть місцеві голуб’ятню на вулиці Авіаційній. Знаходиться вона у дворі житлового будинку. Їй, як і більшості будинків для птахів із нашого огляду близько 30 років.

«Своя» голуб’ятня є і у мешканців проспекту Мазепи у Дніпрі. Знаходиться у одному з дворів. Поруч із нею розташовується стіл із лавками.

фото з пр. Мазепи: Д. Мелешко

Читайте також:

Українська Русский

Автор: