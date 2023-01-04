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  • Приват24 працюватиме без інтернету: у мобільному додатку з’явилася нова функція

Приват24 працюватиме без інтернету: у мобільному додатку з’явилася нова функція

Сьогодні 07:15
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Після останнього оновлення мобільного додатка Приват24 буде доступним для ФОП без інтернету. Буде можливість підготувати заздалегідь платіж за допомогою шаблонів.

Новости Днепра про Приват24 працюватиме без інтернету: у мобільному додатку з'явилася нова функція

Таким чином, підприємці та юридичні особи зможуть робити платежі миттєво після того, як клієнти матимуть доступ до інтернету. На даний момент ця опція доступна власникам смартфонів з операційною системою Android. Користувачі Apple зможуть користуватися Приват24 офлайн до кінця 2023 року.

Також користувачі Приват24 можуть налаштувати вхід у мобільний додаток по відбитку пальця.

Як створити платежі в Приват24 без інтернету

  • Відкрийте програму та натисніть кнопку “Увійти без інтернету”
  • Створіть новий шаблон платежу через ” ” у нижньому куті екрана.
  • Виберіть тип шаблону, заповніть дані та збережіть шаблон.
  • Успішно створений шаблон буде у меню “Шаблони платежів” з відповідною позначкою.
  • Після підключення до Інтернету ви отримаєте повідомлення про синхронізацію шаблонів, створених без Інтернету.
  • Далі у програмі виберіть компанію, знайдіть відповідний шаблон платежу, перевірте дані та натисніть “Створити платіж”.
  • Перейдіть до перегляду створеного платежу та підпишіть його за допомогою SmartID.

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Новости Днепра про Приват24 працюватиме без інтернету: у мобільному додатку з'явилася нова функціяУкраїнська Новости Днепра про Приват24 працюватиме без інтернету: у мобільному додатку з'явилася нова функціяРусский

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