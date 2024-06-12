Унікальне фото незвичайної стели біля ДК Ілліча: вона безслідно зникла

У Дніпрі в місцях, де на початку минулого століття відбувалися демонстрації, мітинги та різні зіткнення ще кілька років тому можна було побачити стели, що нагадують про ці події. Щоправда, частина таких «написів» вже демонтована та подивитися, як вони виглядали можна лише на фото.

Журналісти dnepr.info дізналися, що неподалік колишнього ДК Ілліча у Дніпрі довгий час знаходилася пам’ятна стела, присвячена робітникам Брянського заводу.

1932 року в Дніпрі було відкрито величезний Палац культури ім. Ілліча. Вважається, що місце, де заклали камінь, а потім і звели Палац, було обрано не випадково. Збудували його на колишній Брянській площі, саме там, де проходив кордон Чечеловські та Брянської колонії. У 1903, 1905 та 1917 році на це місце виходили робітники з мітингами та протестами. А 1905 року тут фактично був центр «Чечеловської республіки».

Практично навпроти входу до Палацу, з іншого боку вулиці було встановлено стелу, присвячену цим подіям. У написі там де говорилося, що: «тут 1905 року робітники Брянського та інших заводів влаштували барикади і вели жорстокі бої з царською жандармерією».

Стелу кілька разів прибирали і знову ставили на місце – під час будівництва метро та ремонту дороги. Але востаннє її демонтували у 2016 році і більше на місце не повертали. Аналогічну стелу у Дніпрі можна побачити на вулиці Барикадній.

фото: Hans Kalinin, група «Катеринослав-Дніпропетровськ-Дніпро/історія міста»

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