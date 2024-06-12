Унікальне фото незвичайної стели біля ДК Ілліча: вона безслідно зникла

Журналісти dnepr.info дізналися, що неподалік колишнього ДК Ілліча у Дніпрі довгий час знаходилася пам’ятна стела, присвячена робітникам Брянського заводу.
1932 року в Дніпрі було відкрито величезний Палац культури ім. Ілліча. Вважається, що місце, де заклали камінь, а потім і звели Палац, було обрано не випадково. Збудували його на колишній Брянській площі, саме там, де проходив кордон Чечеловські та Брянської колонії. У 1903, 1905 та 1917 році на це місце виходили робітники з мітингами та протестами. А 1905 року тут фактично був центр «Чечеловської республіки».
Практично навпроти входу до Палацу, з іншого боку вулиці було встановлено стелу, присвячену цим подіям. У написі там де говорилося, що: «тут 1905 року робітники Брянського та інших заводів влаштували барикади і вели жорстокі бої з царською жандармерією».
Стелу кілька разів прибирали і знову ставили на місце – під час будівництва метро та ремонту дороги. Але востаннє її демонтували у 2016 році і більше на місце не повертали. Аналогічну стелу у Дніпрі можна побачити на вулиці Барикадній.
фото: Hans Kalinin, група «Катеринослав-Дніпропетровськ-Дніпро/історія міста»
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