Природні ліки: у Дніпрі розквітло райдерево (ФОТО)

Райдерево або скумпія звичайна розквітло на житловому масиві Лівобережний. Дерево має нестандартний вигляд, пухнасте листя, буряково-рожевого кольору, та досягає півтори метри у висоту. Через це рослина схожа на кущ. Вона цвіте з травня по липень.
Фотографіями поділилася у Facebook мешканка Дніпра.
Скумпія має властивості сильного антисептика. Її листки, кору та плоди використовують також для полоскання горла, при захворюваннях кишківника та шкірних захворюваннях.
Помітити райдерево можна і в інших районах Дніпра.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в парку Шевченка квітне екзотична квітка з Африки.
Читайте також:
Автор:
В Україні почали тестувати 5G-зв'язок. Вона має безліч переваг у…
Тищенко зробив дивну заяву про Дніпро.
Нідерландський благодійний фонд House of Animals відкрив у Дніпрі шпиталь…
У Дніпрі декілька небайдужих жінок допомогли чоловіку втекти від працівників…