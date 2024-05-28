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Природні ліки: у Дніпрі розквітло райдерево (ФОТО)

Сьогодні 15:43
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У Дніпрі розквітло райдерево, яке корисне для здоров’я.

Новости Днепра про Природні ліки: у Дніпрі розквітло райдерево (ФОТО)

Райдерево або ску‌мпія звича‌йна розквітло на житловому масиві Лівобережний. Дерево має нестандартний вигляд, пухнасте листя, буряково-рожевого кольору, та досягає півтори метри у висоту. Через це рослина схожа на кущ. Вона цвіте з травня по липень.

Фотографіями поділилася у Facebook мешканка Дніпра.

Новости Днепра про Природні ліки: у Дніпрі розквітло райдерево (ФОТО)

Новости Днепра про Природні ліки: у Дніпрі розквітло райдерево (ФОТО)

Новости Днепра про Природні ліки: у Дніпрі розквітло райдерево (ФОТО)

Скумпія має властивості сильного антисептика. Її листки, кору та плоди використовують також для полоскання горла, при захворюваннях кишківника та шкірних захворюваннях.

Помітити райдерево можна і в інших районах Дніпра.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в парку Шевченка квітне екзотична квітка з Африки.

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Новости Днепра про Природні ліки: у Дніпрі розквітло райдерево (ФОТО)Українська Новости Днепра про Природні ліки: у Дніпрі розквітло райдерево (ФОТО)Русский

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