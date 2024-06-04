Принижувала євреїв: у Кривому Розі судили жінку за антисемітські дописи

Жителька Кривого Рогу розповсюджувала на своїй сторінці у Facebook антисемітські повідомлення.

Про це йдеться у вироку Довгинцівського райсуду в Єдиному реєстрі судових рішень.

Повідомляється, що 69-річна жінка також активно писала коментарі, в яких принижувала інші нації та релігії.

З 16 жовтня 2023 року по 8 квітня 2024 року слідчі знайшли 6 повідомлень, у яких жінка застосовувала образливі вислови щодо людей єврейської національності, громадян Ізраїлю та певних релігійних течій.

Окрім євреїв, у власниї дописах пенсіонерка негативно висловлювалась щодо арабів, сірійців, євреїв, ефіопів тощо.

Провести генотипоскопічну експертизу та викинуть всю афросемітську наволоч з України. Жиди зачищають Україну від українців для себе. Слава Коліївщині! Слава Гайдамакам! – написала в одній з публікацій.

Під час судового засідання вона беззаперечно визнала власну провину.

Суд визнав жінку винною у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 161 КК України(умисні дії, які спрямовані на розпалювання національної, регіональної, расової або релігійної ворожнечі) та призначив їй штраф у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що в грошовому вираженні становить 510 гривень.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у Дніпрі крадії кабелю ховалися у кущах.

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