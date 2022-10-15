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  • Приміський потяг до Нікополя: “Укрзалізниця” призначила додаткову зупинку

Приміський потяг до Нікополя: “Укрзалізниця” призначила додаткову зупинку

Сьогодні 12:38
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Відтепер приміський потяг, що курсує до Нікополя, робитиме ще одну зупинку.

Новости Днепра про Приміський потяг до Нікополя:

Про це повідомляє пресслужба регіональної філії АТ “Укрзалізниця”.

Так, з 15 жовтня до 1 грудня 2022 року приміський поїзд №6476 Тимкове – Нікополь робитиме хвилинну зупинку на пасажирській платформі 83-й км (19:23-19:24).

Далі електропотяг рухатиметься за звичною схемою.

Нагадаємо, раніше ми писали, де саме перевірятимуть пасажирів на залізничному вокзалі Дніпра.

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Новости Днепра про Приміський потяг до Нікополя: Українська Новости Днепра про Приміський потяг до Нікополя: Русский

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