Приміський потяг до Нікополя: “Укрзалізниця” призначила додаткову зупинку

Відтепер приміський потяг, що курсує до Нікополя, робитиме ще одну зупинку.

Про це повідомляє пресслужба регіональної філії АТ “Укрзалізниця”.

Так, з 15 жовтня до 1 грудня 2022 року приміський поїзд №6476 Тимкове – Нікополь робитиме хвилинну зупинку на пасажирській платформі 83-й км (19:23-19:24).

Далі електропотяг рухатиметься за звичною схемою.

Нагадаємо, раніше ми писали, де саме перевірятимуть пасажирів на залізничному вокзалі Дніпра.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: