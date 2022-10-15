Приміський потяг до Нікополя: “Укрзалізниця” призначила додаткову зупинку

Про це повідомляє пресслужба регіональної філії АТ “Укрзалізниця”.
Так, з 15 жовтня до 1 грудня 2022 року приміський поїзд №6476 Тимкове – Нікополь робитиме хвилинну зупинку на пасажирській платформі 83-й км (19:23-19:24).
Далі електропотяг рухатиметься за звичною схемою.
Нагадаємо, раніше ми писали, де саме перевірятимуть пасажирів на залізничному вокзалі Дніпра.
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