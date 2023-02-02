Прилетіли понад 20 снарядів: війська рф двічі обстріляли Нікопольський район

Сьогодні російські загарбники випустили понад 20 снарядів по території Дніпропетровської області.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

“Протягом дня росіяни двічі обстріляли Нікопольщину”, – йдеться у повідомленні.

Лукашук сказав, що росіяни з важкої артилерії окупанти обстріляли Марганецьку територіальну громаду.