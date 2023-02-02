Прилетіли понад 20 снарядів: війська рф двічі обстріляли Нікопольський район

Про це повідомляє голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
“Протягом дня росіяни двічі обстріляли Нікопольщину”, – йдеться у повідомленні.
Лукашук сказав, що росіяни з важкої артилерії окупанти обстріляли Марганецьку територіальну громаду.
“Понад два десятки ворожих снарядів прилетіли до мирної громади. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав, це головне”, – додав голова облради.
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