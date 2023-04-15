Прилетiло 10 снарядiв: вночі ворог обстріляв Дніпропетровщину з важкої артилерії - Днепр Инфо
Прилетiло 10 снарядiв: вночі ворог обстріляв Дніпропетровщину з важкої артилерії
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Сегодня 08:44

Цієї ночі, 15 квітня, російські окупанти вчергове обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Постраждала Мирівська громада.

Новости Днепра про Прилетiло 10 снарядiв: вночі ворог обстріляв Дніпропетровщину з важкої артилерії

Туди з важкої артилерії прилетіло 10 ворожих снарядів. 

Про це інформує голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак. 

На щастя, ніхто з цивільного населення не загинув та не був поранений. Нинi рятувальники обстежують територію i з’ясовують все наслiдки атаки.

“Сьогодні останній день перед Великоднем. День останніх приготувань до світлого свята. Доки ми за традицією наводимо в оселях лад, наші мужні оборонці вичищають країну від російських окупантів. Дай Боже їм сил та скорішої перемоги. Усім тихого дня та хорошого настрою”, – звернувся до мешканців регіону Лисак. 

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Новости Днепра про Прилетiло 10 снарядiв: вночі ворог обстріляв Дніпропетровщину з важкої артилеріїУкраїнська Новости Днепра про Прилетiло 10 снарядiв: вночі ворог обстріляв Дніпропетровщину з важкої артилеріїРусский

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