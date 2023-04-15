Туди з важкої артилерії прилетіло 10 ворожих снарядів.
Про це інформує голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
На щастя, ніхто з цивільного населення не загинув та не був поранений. Нинi рятувальники обстежують територію i з’ясовують все наслiдки атаки.
“Сьогодні останній день перед Великоднем. День останніх приготувань до світлого свята. Доки ми за традицією наводимо в оселях лад, наші мужні оборонці вичищають країну від російських окупантів. Дай Боже їм сил та скорішої перемоги. Усім тихого дня та хорошого настрою”, – звернувся до мешканців регіону Лисак.
Читайте також:
У п'ятницю, 14 квітня, на електронну пошту колл-центру СБУ надійшов…
На вулиці Короленка з'явилося Великоднє дерево побажань. Це композиція заввишки…
Правоохоронці Кривого Рогу провели санкціонований обшук.
З понеділка 17 квітня у Кривому Розі відновлюють роботу дитячих…