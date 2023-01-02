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  • Прикинувся лікарем: на Дніпропетровщині довічне може отримати ґвалтівник 8-річної дівчинки

Прикинувся лікарем: на Дніпропетровщині довічне може отримати ґвалтівник 8-річної дівчинки

Сьогодні 16:48
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Кам'янчанин познущався з 8-річної дівчинки.

Новости Днепра про Прикинувся лікарем: на Дніпропетровщині довічне може отримати ґвалтівник 8-річної дівчинки

Як повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі, мешканець Кам’янського зґвалтував 8-річну дівчинку.

Сталося це 27 вересня 2022, повідомляють слідчі. Чоловік побачив неповнолітніх дітей на дитячому майданчику. Він представився лікарем та попросив 8-річну дівчинку та її 7-річного друга до їхньої квартири.

Переконавшись, що дорослих немає вдома, чоловік відправив хлопчика у сусідню кімнату, а сам згвалтував дівчинку.

Чоловіка згодом затримали. У його помешканні знайшли гранату та запал до неї. Раніше чоловік вже був неодноразово засуджений за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх.

Цього разу обвинуваченому загрожує 15 років або довічне позбавлення волі.

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Новости Днепра про Прикинувся лікарем: на Дніпропетровщині довічне може отримати ґвалтівник 8-річної дівчинкиУкраїнська Новости Днепра про Прикинувся лікарем: на Дніпропетровщині довічне може отримати ґвалтівник 8-річної дівчинкиРусский

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