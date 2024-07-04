Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Прикидувалися парою наречених: СБУ затримали агентів мережі фсб, яка працювала на Дніпропетровщині

Сьогодні 10:37
просмотров

Викрили агентів мережі фсб, яка діяла на Дніпропетровщині та Одещині.

Новости Днепра про Прикидувалися парою наречених: СБУ затримали агентів мережі фсб, яка працювала на Дніпропетровщині

Про це повідомили у пресслужбі Служби Безпеки України.

23-річний одесит та 18-річна дівчина, учасники агентурної мережі фсб, під виглядом пари наречених шпигували за морською охороною Одещини. Вони коригували ракетно-дронові удари рф по військовій інфраструктурі Сил Оборони України.

За інформацією Служби Безпеки, агенти розвідували локації прикордонних загонів морської охорони. Вони робили вигляд, що вийшли на романтичну прогулянку наречених біля місцевості, і фотографувались на фоні об’єктів.

Новости Днепра про Прикидувалися парою наречених: СБУ затримали агентів мережі фсб, яка працювала на Дніпропетровщині

Особу їхнього куратора вже встановлено. Зазначається, що він відноситься до управління фсб по Східному військовому округу рф яке діяло на Дніпропетровщині та Одещниі.

Після отримання “звіту” від завербованого одесита окупанти планували на їх основі повітрняі удари по місцях базування українських військових. 

СБУ встановили, що 23-річного громадянина України російські спецслужби помітили в анонімних Telegram-каналах, де обговорюють питання ухилення від мобілізації, там і завербували. За потрібну для них інформацію надсилали гроші на банківську карту – її вилучили під час обшуків за місцем помешкання разом із партією антиукраїнських листівок.

Одеситу повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального Кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану).

Його “нареченій” вручили підозру у скоєнні правопорушення передбаченого частиною 2 статті 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї в Україну, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості). 

Обом загрожує від 8 років до довічного терміну позбавлення волі. 

Молодик уже під вартою, його спільниця очікує на вирішення питання про обрання запобіжного заходу. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що житель Дніпропетровщини став агентом фсб та допомагав обстрілювати село, де й сам живе.

Читайте також:

Новости Днепра про Прикидувалися парою наречених: СБУ затримали агентів мережі фсб, яка працювала на ДніпропетровщиніУкраїнська Новости Днепра про Прикидувалися парою наречених: СБУ затримали агентів мережі фсб, яка працювала на ДніпропетровщиніРусский

Автор:


#зрада # #ФСБ
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:52

    Поблизу Торецька загинув випускник юридичного факультету ДНУ.

    На зниклому кладовищі німецької колонії на Дніпропетровщині знайшли фрагмент надгробної плити
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:30
    На зниклому кладовищі німецької колонії на Дніпропетровщині знайшли фрагмент надгробної плити

    Блогер з Дніпра знайшов фрагмент надгробної плити на зниклому кладовищі…

    У Дніпрі знову перекрито історичний максимум температури повітря
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:10
    У Дніпрі знову перекрито історичний максимум температури повітря

    У Дніпрі знову зафіксували новий температурний рекорд.

    2,38 млрд грн витратять на дороги в Україні: скільки виділять Дніпропетровській області
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:31
    2,38 млрд грн витратять на дороги в Україні: скільки виділять Дніпропетровській області

    Дніпропетровщині виділять кошти на ремонт важливих для оборони доріг.

    Наверх