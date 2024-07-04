Прикидувалися парою наречених: СБУ затримали агентів мережі фсб, яка працювала на Дніпропетровщині

Викрили агентів мережі фсб, яка діяла на Дніпропетровщині та Одещині.

Про це повідомили у пресслужбі Служби Безпеки України.

23-річний одесит та 18-річна дівчина, учасники агентурної мережі фсб, під виглядом пари наречених шпигували за морською охороною Одещини. Вони коригували ракетно-дронові удари рф по військовій інфраструктурі Сил Оборони України.

За інформацією Служби Безпеки, агенти розвідували локації прикордонних загонів морської охорони. Вони робили вигляд, що вийшли на романтичну прогулянку наречених біля місцевості, і фотографувались на фоні об’єктів.

Особу їхнього куратора вже встановлено. Зазначається, що він відноситься до управління фсб по Східному військовому округу рф яке діяло на Дніпропетровщині та Одещниі.

Після отримання “звіту” від завербованого одесита окупанти планували на їх основі повітрняі удари по місцях базування українських військових.

СБУ встановили, що 23-річного громадянина України російські спецслужби помітили в анонімних Telegram-каналах, де обговорюють питання ухилення від мобілізації, там і завербували. За потрібну для них інформацію надсилали гроші на банківську карту – її вилучили під час обшуків за місцем помешкання разом із партією антиукраїнських листівок.

Одеситу повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального Кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану).

Його “нареченій” вручили підозру у скоєнні правопорушення передбаченого частиною 2 статті 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї в Україну, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Обом загрожує від 8 років до довічного терміну позбавлення волі.

Молодик уже під вартою, його спільниця очікує на вирішення питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що житель Дніпропетровщини став агентом фсб та допомагав обстрілювати село, де й сам живе.

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