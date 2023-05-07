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  • Прикидався телефонним оператором і крав гроші з рахунків: житель Кривого Рога ошукав більше 20 українців

Прикидався телефонним оператором і крав гроші з рахунків: житель Кривого Рога ошукав більше 20 українців

Сьогодні 08:49
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У Кривому Розі затримали місцевого жителя, який викрадав кошти з рахунків громадян. Він ошукав щонайменше 23-х людей по всій Україні.

Новости Днепра про Прикидався телефонним оператором і крав гроші з рахунків: житель Кривого Рога ошукав більше 20 українців

Зловмисник телефонував своїм потенційним жертвам, представляючись телефонним оператором. Шляхом обману дізнавався особисті дані співрозмовників та отримував доступ до сім-карти й електронного банківського кабінету. Далі за допомогою електронного сервісу знімав кошти українців або купував товари безготівково.

Слідчі та оперативники Криворізького РУП за участі працівників відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області провели ряд слідчих дій та задокументували злочинну діяльність фігуранта. Ним виявився 34-річний криворожанин. Він уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Зокрема, через збут наркотичних засобів, а також майнові злочини. 

Суд обрав для чоловіка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Новости Днепра про Прикидався телефонним оператором і крав гроші з рахунків: житель Кривого Рога ошукав більше 20 українцівУкраїнська Новости Днепра про Прикидався телефонним оператором і крав гроші з рахунків: житель Кривого Рога ошукав більше 20 українцівРусский

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