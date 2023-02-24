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  • Прикривав відхід своєї розвідгрупи: на війні загинув 46-річний Герой із Дніпропетровщини

Прикривав відхід своєї розвідгрупи: на війні загинув 46-річний Герой із Дніпропетровщини

Сьогодні 18:49
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19 лютого 2023 року у бою за незалежність України загинув Кошель Віктор Васильович із Дніпропетровщини. Йому було 46 років.

Новости Днепра про Прикривав відхід своєї розвідгрупи: на війні загинув 46-річний Герой із Дніпропетровщини

Про це повідомляє Підгородненська територіальна громада.

З квітня 2022 року чоловік пішов добровольцем захищати Україну. Він став бійцем розвідвідділення прикордонного Луганського загону, позивний “Барсік”.

Захисник та його побратими «Фанат», «Фікса», «Мага», «Мрамор» отримали інформацію про те, що велика група вагнерівців разом з «регулярами» заходять на позиції у Бахмуті. Командир групи ухвалив рішення атакувати противника вночі. Прикордонники дочекались, поки рашисти трохи заспокояться та розслабляться. І, працюючи переважно з глушниками, знищили 20 найманців, а 19 рашистів було поранено. Трьох окупантів взяли в полон.

На жаль, прикриваючи відхід своєї розвідгрупи, Віктор Васильович загинув.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя! Вічна слава!

Новости Днепра про Прикривав відхід своєї розвідгрупи: на війні загинув 46-річний Герой із Дніпропетровщини

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Новости Днепра про Прикривав відхід своєї розвідгрупи: на війні загинув 46-річний Герой із ДніпропетровщиниУкраїнська Новости Днепра про Прикривав відхід своєї розвідгрупи: на війні загинув 46-річний Герой із ДніпропетровщиниРусский

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