Прикривав відхід своєї розвідгрупи: на війні загинув 46-річний Герой із Дніпропетровщини

19 лютого 2023 року у бою за незалежність України загинув Кошель Віктор Васильович із Дніпропетровщини. Йому було 46 років.

Про це повідомляє Підгородненська територіальна громада.

З квітня 2022 року чоловік пішов добровольцем захищати Україну. Він став бійцем розвідвідділення прикордонного Луганського загону, позивний “Барсік”.

Захисник та його побратими «Фанат», «Фікса», «Мага», «Мрамор» отримали інформацію про те, що велика група вагнерівців разом з «регулярами» заходять на позиції у Бахмуті. Командир групи ухвалив рішення атакувати противника вночі. Прикордонники дочекались, поки рашисти трохи заспокояться та розслабляться. І, працюючи переважно з глушниками, знищили 20 найманців, а 19 рашистів було поранено. Трьох окупантів взяли в полон.

На жаль, прикриваючи відхід своєї розвідгрупи, Віктор Васильович загинув.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя! Вічна слава!

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