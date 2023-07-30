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Прикордонники затримали військовозобов’язаних з Дніпропетровщини, які намагалися втекти закордон

Сьогодні 16:46
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На українсько-угорській ділянці кордону впродовж доби затримали одразу сімох ухилянтів. Троє з них - з Покрова Дніпропетровської області.

Новости Днепра про Прикордонники затримали військовозобов’язаних з Дніпропетровщини, які намагалися втекти закордон

Прикордонники Мукачівського загону з наряду відділу “Вилок” упіймали трьох військовозобов’язаних з Дніпропетровщини, які приіхали на Закарпаття та намагалися незаконно перетнути кордон. Чоловіки хотіли втекти в Угорщину та Румунію

Спробу ухилянтів незаконно покинути країну зафіксувала фотопастка прикордонників. Усіх правопорушників доставили у прикордонні підрозділи. 

Повідомляється, що чоловіків притягнуть до відповідальності за частиною першою статті 204 Кодексу України про адміністративні порушення (“Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України”). 

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