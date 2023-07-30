Прикордонники затримали військовозобов’язаних з Дніпропетровщини, які намагалися втекти закордон

Прикордонники Мукачівського загону з наряду відділу “Вилок” упіймали трьох військовозобов’язаних з Дніпропетровщини, які приіхали на Закарпаття та намагалися незаконно перетнути кордон. Чоловіки хотіли втекти в Угорщину та Румунію
Спробу ухилянтів незаконно покинути країну зафіксувала фотопастка прикордонників. Усіх правопорушників доставили у прикордонні підрозділи.
Повідомляється, що чоловіків притягнуть до відповідальності за частиною першою статті 204 Кодексу України про адміністративні порушення (“Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України”).
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