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Прикордонники виявили давньоримське поселення під Херсоном

Сьогодні 18:45
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У Херсонській області під час облаштування фортифікаційних споруд на узбережжі Дніпра прикордонники натрапили на останки давньоримського поселення.

Новости Днепра про Прикордонники виявили давньоримське поселення під Херсоном

Про це повідомляє ДПСУ.

“На глибині близько метра почали з’являтись уламки амфор та глечиків”, – йдеться в повідомленні.

Про знахідку військовослужбовці повідомили місцевих археологів та подальших інженерних робіт там не проводили, аби зберегти цінні для історії артефакти.

“Після перемоги на цьому місці буде працювати археологічна експедиція”, – додають в ДПСУ.

 

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