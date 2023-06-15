Прийшов в гості та отримав ножем у живіт: оперативники Нікополя затримали нападника

У вівторок, 13 червня, до Нікопольської лікарні звернувся 42-річний чоловік з ножовим пораненням у живіт.

Поліцейські встановили, що напередодні ввечері потерпілий перебував в гостях у знайомого. Між чоловіками виникла бійка, в ході якої зловмисник завдав гостю тяжкі тілесні ушкодження.

Про це повідомили у прес службі ГУ НП у Дніпропетровській області.

Правоохоронці виїхали на місце злочину, затримали 42-річного містянина та вилучили знаряддя злочину.

14 червня зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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