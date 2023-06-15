Прийшов в гості та отримав ножем у живіт: оперативники Нікополя затримали нападника

Поліцейські встановили, що напередодні ввечері потерпілий перебував в гостях у знайомого. Між чоловіками виникла бійка, в ході якої зловмисник завдав гостю тяжкі тілесні ушкодження.
Про це повідомили у прес службі ГУ НП у Дніпропетровській області.
Правоохоронці виїхали на місце злочину, затримали 42-річного містянина та вилучили знаряддя злочину.
14 червня зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Читайте також:
Автор:
Министр молодежи и спорта Украины и президент Национального олимпийского комитета…
Сьогодні всі аварійні та аварійно-відновлювальні роботи на мережах водопостачання та…
Внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу, який стався 13…
Росіяни зосередились на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. А…