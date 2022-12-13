Прийняла естафету: у Дніпрі на Набережній Заводській на бочці з водою відламали кран

У Дніпрі на правому березі на випадок відключення води встановили бочки з технічною водою.

Де саме – читайте за посиланням та шукайте на карті.

Але не всім містянам сподобалася така ідея, тому вже через деякий час вони почали ламати діжки.

Так, нещодавно на вулиці Янгеля відламали кран на бочці з водою. Пізніше цю естафету прийняла діжка на вулиці Набережній Заводській, 119д, біля юридичного ліцею.

Хто саме зламав кран – не відомо, навіщо – не зрозуміло.

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