Прийняла естафету: у Дніпрі на Набережній Заводській на бочці з водою відламали кран

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Але не всім містянам сподобалася така ідея, тому вже через деякий час вони почали ламати діжки.
Так, нещодавно на вулиці Янгеля відламали кран на бочці з водою. Пізніше цю естафету прийняла діжка на вулиці Набережній Заводській, 119д, біля юридичного ліцею.
Хто саме зламав кран – не відомо, навіщо – не зрозуміло.
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