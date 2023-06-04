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Причаїлася в дверях: у Дніпрі до автівки заповзла метрова змія (ВІДЕО)

Сьогодні 14:09
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Мешканець Дніпра поскаржився на "холоднокровну пасажирку".

Новости Днепра про Причаїлася в дверях: у Дніпрі до автівки заповзла метрова змія (ВІДЕО)

Мешканець Дніпра поскаржився на змію, яка заповзла до його автівки. Він опублікував відео, де видно плазуна, який причаївся в дверях. 

Чоловік каже, що не боїться, але все одно неприємно співіснувати з таким пасажиром в одній автівці. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в області троє людей звернулися за медичною допомогою після укусу отруйних змій. 

Будьте обережні. 

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Новости Днепра про Причаїлася в дверях: у Дніпрі до автівки заповзла метрова змія (ВІДЕО)Українська

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