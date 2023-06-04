Причаїлася в дверях: у Дніпрі до автівки заповзла метрова змія (ВІДЕО)

Мешканець Дніпра поскаржився на "холоднокровну пасажирку".

Мешканець Дніпра поскаржився на змію, яка заповзла до його автівки. Він опублікував відео, де видно плазуна, який причаївся в дверях.

Чоловік каже, що не боїться, але все одно неприємно співіснувати з таким пасажиром в одній автівці. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в області троє людей звернулися за медичною допомогою після укусу отруйних змій.

Будьте обережні.

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