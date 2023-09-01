Прибуткові будинки та нові висотки: як за 50 років змінилася вулиця Шевченка у Дніпрі (ФОТО)

Вулиця Шевченка розташована в історичному районі Дніпра. Вперше вона з'явилася на плані міста архітектора Івана Старова у 1790-х роках. Але тоді вона мала назву «Поліцейська». Перші будинки тут почали зводити у середині 1850-х років. В основному будували казенні будівлі та прибуткові будинки. Також раніше вулицею ходив трамвай.

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, як сьогодні виглядає одна із найстаріших вулиць міста.

Одна з найвідоміших будівель на вулиці Шевченка – колишній прибутковий будинок Мізко.

Тут здавали квартири в оренду, на першому поверсі знаходилася «Клініка хвороб зубів та порожнини рота», а потім тут було жіноче справжнє училище яке згодом стало гуртожитком. Нині у будівлі з віковою історією здаються в оренду офіси.

Також на вулиці знаходився особняк Андерегга, він був збудований у 1890-х роках. Фердинанд Андерег був власником цегельного заводу. Будинок вважався одним із найкрасивіших у Катеринославі.

Більшості жителів Дніпра він відоміший як обласний шкірно-венерологічний диспансер. Нині у ньому знаходиться єпархія ПЦУ.

Вище вулицею все ще можна побачити кілька прибуткових будинків зведених більше століття тому. Частина не в кращому стані.

Будинки розсипаються на очах.

Частину було знесено і нині вони не існують.

А на їх місці виросли нові бізнес-центри.

Але деякі будинки перебувають у хорошому стані. Там мешкають люди, сдають в оренду офіси. На вулиці ведеться активне будівництво.

З’являються нові ЖК та бізнес-центри.

При будівництві деяких нових будинків на частині з них можна побачити фасади старовинних будівель.

старі фото: О. Волок

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