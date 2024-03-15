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  • Центр Дніпра 100 років тому: куля на даху, величезний флюгер та рельси у незвичному місці (ФОТО)

Центр Дніпра 100 років тому: куля на даху, величезний флюгер та рельси у незвичному місці (ФОТО)

Сьогодні 17:53
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 У Дніпрі влітку їздить прогулянковий трамвайчик. Його вагон стилізований під старовину і виглядає максимально схожим на ті, що курсували містом у XIX столітті. Тоді це був найпопулярніший вид транспорту.

Новости Днепра про Центр Дніпра 100 років тому: куля на даху, величезний флюгер та рельси у незвичному місці (ФОТО)

Журналісти dnepr.info дізналися, як за більш як 120 років змінювалася лінія найпопулярнішого трамвайного маршруту №1.

Наприкінці 1890-х років у тодішньому Катеринославі було прокладено один із найстаріших і найпопулярніших сьогодні маршрутів трамвая №1.

Спочатку він курсував від вокзалу до Соборної площі, а потім і далі.

На відкритті лінії «Вокзал-Соборна» у 1897 році були присутні не лише роззяви, а й міські багатії та чиновники.

На той час такий транспорт був справжньою дивиною для міста. Вперше трамвай виїхав із депо поз звуки «живого» оркестру.

Маршрут №1 за весь час існування модернізувався кілька разів. Спочатку він став заїжджати на вулицю Центральну та повертати біля “Ротонди”. Будівлю з кулею – будинок ювеліра Грановського було розбито під час Другої світової війни, відновлювати його не стали, тож створений простір дозволяв облаштувати там рельси.

Новости Днепра про Центр Дніпра 100 років тому: куля на даху, величезний флюгер та рельси у незвичному місці (ФОТО)

Одна з останніх його змін була коли в центрі міста вирішили збудувати площу Героїв Майдану (раніше площу Леніна).

До 1950-х років трамвай при під’їзді до ЦУМУ не завертав на вулицю Центральну, а їхав прямо там, де сьогодні знаходиться парковка і будується метро.

У1957 році лінію було перебудовано.

Цікаво, що й понад 100 років тому трамваями маршруту №1 розміщували рекламу.

На цьому виді транспорту вона вважалася однією з найдорожчих, а й бачили її практично всі мешканці міста. На вагонах була реклама годинника, грамофонів, шкіряних виробів, магазинів і навіть продуктів.

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Новости Днепра про Центр Дніпра 100 років тому: куля на даху, величезний флюгер та рельси у незвичному місці (ФОТО)Українська Новости Днепра про Центр Дніпра 100 років тому: куля на даху, величезний флюгер та рельси у незвичному місці (ФОТО)Русский

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