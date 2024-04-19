Пряме влучання: ракета зруйнувала квартиру професора із Дніпра

Внаслідок обстрілу Дніпра 19 квітня прямим влучанням знищило квартиру співробітника ДНУ.

Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара.

Сьогодні внаслідок ворожої ракетної атаки зазнало пошкоджень житло двох співробітників університету. Мова йде про професора кафедри прикладної радіофізики, електроніки та наноматеріалів Олега Дробахіна та доцента кафедри кібербезпеки та комп’ютерно-інтегрованих технологій Сергія Божка.

У результаті прямого влучання зруйнована квартира професора Олега Дробахіна. На щастя, усі члени родини – не постраждали! Квартира доцента Сергія Божка лишилася без вікон і дверей. Колегам потрібна допомога. Віримо в силу підтримки університетської громади і розпочинаємо збір коштів на допомогу сімʼям, – йдеться у повідомленні.

Дізнатися, як можна допомогти постраждалим, можна ТУТ.

Нагадаємо, зранку 19 квітня Дніпро атакували ракетами. Найбільше постраждав будинок на площі Вокзальній. Як повідомив мер Дніпра Борис Філатов, по п’ятиповерхівці могли вдарити ракетою х-22.

20 квітня у Дніпрі оголосили Днем трауру за постраждалими внаслідок ракетного обстрілу.

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