Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Пряме влучання: ракета зруйнувала квартиру професора із Дніпра

Сьогодні 16:25
просмотров

Внаслідок обстрілу Дніпра 19 квітня прямим влучанням знищило квартиру співробітника ДНУ.

Новости Днепра про Пряме влучання: ракета зруйнувала квартиру професора із Дніпра

Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара. 

Сьогодні внаслідок ворожої ракетної атаки зазнало пошкоджень житло двох співробітників університету. Мова йде про професора кафедри прикладної радіофізики, електроніки та наноматеріалів Олега Дробахіна та доцента кафедри кібербезпеки та комп’ютерно-інтегрованих технологій Сергія Божка.

У результаті прямого влучання зруйнована квартира професора Олега Дробахіна. На щастя, усі члени родини – не постраждали! Квартира доцента Сергія Божка лишилася без вікон і дверей. Колегам потрібна допомога. Віримо в силу підтримки університетської громади і розпочинаємо збір коштів на допомогу сімʼям, – йдеться у повідомленні.

Дізнатися, як можна допомогти постраждалим, можна ТУТ.

Нагадаємо, зранку 19 квітня Дніпро атакували ракетами. Найбільше постраждав будинок на площі Вокзальній. Як повідомив мер Дніпра Борис Філатов, по п’ятиповерхівці могли вдарити ракетою х-22.

20 квітня у Дніпрі оголосили Днем трауру за постраждалими внаслідок ракетного обстрілу. 

Читайте також:

Новости Днепра про Пряме влучання: ракета зруйнувала квартиру професора із ДніпраУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Розбирають на цеглу: у Дніпрі на Мандриківській зруйнувався 130-річний 3-поверховий будинок
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:39
    Розбирають на цеглу: у Дніпрі на Мандриківській зруйнувався 130-річний 3-поверховий будинок

    У Дніпрі на вулиці Мандриківській зруйнувався будинок, який тут стояв…

    Через обстріли в Дніпрі понівечені школа, два дитсадки, сім адмінбудівель, ринок та ще п’ять будинків
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:52
    Через обстріли в Дніпрі понівечені школа, два дитсадки, сім адмінбудівель, ринок та ще п’ять будинків

    У Дніпрі уточнили інформацію про руйнування внаслідок ракетного удару.

    Робили халву і була станція омнібусів: незвичайні факти про проспект Поля у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:45
    Робили халву і була станція омнібусів: незвичайні факти про проспект Поля у Дніпрі

    Проспект Поля у Дніпрі – один із найстаріших та найпопулярніших…

    Скасували низку приміських потягів та електричок із Дніпра
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:17
    Скасували низку приміських потягів та електричок із Дніпра

    Низка електричок та приміських потягів зупинить рух.

    Наверх