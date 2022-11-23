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  • Прожив лише 2 дні: під час обстрілу пологового будинку у Запорізькій області загинув хлопчик

Прожив лише 2 дні: під час обстрілу пологового будинку у Запорізькій області загинув хлопчик

Сьогодні 09:00
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Російські війська вночі 23 лисопада обстріляли ракетами пологове відділення лікарні у Волнянську Запорізької області.

Новости Днепра про Прожив лише 2 дні: під час обстрілу пологового будинку у Запорізькій області загинув хлопчик

Про це пише в Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Внаслідок атаки загинув новонароджений. На місці працюють рятувальники.

“Вночі російські потвори обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні. Горе переповнює наші серця – вбито немовля”, – написав Старух.

Новости Днепра про Прожив лише 2 дні: під час обстрілу пологового будинку у Запорізькій області загинув хлопчик

Новости Днепра про Прожив лише 2 дні: під час обстрілу пологового будинку у Запорізькій області загинув хлопчик

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Новости Днепра про Прожив лише 2 дні: під час обстрілу пологового будинку у Запорізькій області загинув хлопчикУкраїнська Новости Днепра про Прожив лише 2 дні: під час обстрілу пологового будинку у Запорізькій області загинув хлопчикРусский

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