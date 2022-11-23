Прожив лише 2 дні: під час обстрілу пологового будинку у Запорізькій області загинув хлопчик

Про це пише в Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Внаслідок атаки загинув новонароджений. На місці працюють рятувальники.
“Вночі російські потвори обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні. Горе переповнює наші серця – вбито немовля”, – написав Старух.
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