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Проєкти юних вчених із Дніпра відправлять в космос

Сьогодні 14:42
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Проєкти юних вчених з Дніпра та Кривого Рогу відправляться в космос.

Новости Днепра про Проєкти юних вчених із Дніпра відправлять в космос

Юні науковці розпочали свої дослідження на Землі, а тепер астронавти допоможуть продовжити їх на орбіті. 

Про це розповіли в ДніпроОВА. 

Перший проєкт з Кривого Рогу. Школярі вивчають процес дифузії в металах. Для космічного експерименту вони підготували 8 зразків. Це металеві пластини з міді та алюмінію. Голова мета науковців – зрозуміти, як в цих металах відбувається процес дифузії та як на це впливає гравітація.

Частину зразків залишать на Землі, а інші відправлять в космос. Таким чином, науковці зможуть зрозуміти, які метали варто використовувати під час будівництва. 

Наш експеримент допоможе визначити, які метали найбільш принадні для будівництва. Це значний вклад у розвиток космічного матеріалознавства», – розповіла вчителька хімії Наталія Лихопавло, яка займається проєктом разом зі своїми учнями.

Новости Днепра про Проєкти юних вчених із Дніпра відправлять в космос

Другий проєкт розробляли в Дніпрі. Вчені вивчати властивості та бродіння дріжджів. До них додали спеціальні кислоти, які стимулюють ріст. Головна мета – перевірити, де організми ростимуть швидше на Землі чи в космосі.

Дріжджі – гарне джерело білка та інших корисних речовин. З них можна виготовляти препарати, здатні замінити повноцінний прийом їжі. Це дуже актуально для космонавтів, які перебувають у довгих відрядженнях, – розповіла наукова керівниця проєкту Марина Білан.         

Астронавти розпочнуть свій етап досліджень влітку, коли полетять на Міжнародну космічну станцію. 

Україна долучається до програми SSEP вже вдруге. Цьогоріч у національному відборі взяли участь майже 900 дослідників з дев’яти регіонів України. Представили більш ніж 230 проєктів. Два дослідження з Дніпропетровщини перемогли в нацвідборі і саме наші школярі представлять Україну.

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Новости Днепра про Проєкти юних вчених із Дніпра відправлять в космосУкраїнська

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