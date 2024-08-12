Провокація РФ на ЗАЕС: який радіаційний фон у Дніпрі та області

У Дніпрі та області перевіряють показники радіаційного фону на тлі провокацій РФ на Запорізькій АЕС.

Станом на 12 серпня радіаційний фон в нормі. Таку інформацію надає Український гідрометцентр та голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Зазначається, що у 100-км зоні на підконтрольній території є дані автоматизованих датчиків контролю радіаційного стану. За ними техногенні радіонукліди в атмосферному повітрі впродовж доби не виявлялись, а показники перебували в межах природного радіаційного фону і становлять 0,10 – 0,12 мк36/год.

Всі відповідні служби працюють та продовжують тримати ситуацію під постійним контролем. Втім, гарантувати повну безпеку не можна, поки Україна не поверне контроль над Запорізькою станцією. Від світової спільноти та МАГАТЕ має бути жорстка реакція на дії окупантів, – написав Лукашук.

У Дніпрі все також в нормі. За інформацією від проректора з наукової роботи в Дніпровському національному університету імені Олеся Гончара Олега Маренкова, який періодично вимірює радіаційний фон в обласному центрі, показники випромінювання залишаються в межах норми.

Нагадаємо, ввечері 11 серпня жителі Нікопольського району забили на сполох, побачивши чорний дим на ЗАЕС, що на протилежному боці висохлого Каховського водосховища. Пізніше керівник РВА Євген Євтушенко повідомив, що займання дійсно відбулося, але не на самій ЗАЕС, а на градирні – окупанти підпалили автомобільні шини у великій кількості, аби звинуватити Україну в обстрілі станції.

У пресслужбі НАЕК “Енергоатом” згодом повідомили, що пожежа сталася близько 20:00 на території ЗАЕС на об’єкті технічного водопостачання. В результаті цього сталося займання на градирні. Пошкоджено технічне обладнання.

Станом на 7 годину 12 серпня пожежу загасили.

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