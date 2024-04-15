Провели комплексну роботу — у Дніпрі на вул. Великій Діївській закінчують поточний ремонт дороги

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У Дніпрі по вул. Великій Діївській, на ділянці від вул. Метробудівської до вул. Мукачівської, закінчують поточний ремонт дороги. Його виконують комплексно: оновлюють зливові мережі для покращення водовідведення.

За словами заступника директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради Дмитра Коробова, на згаданій ділянці дороги раніше усували аварійну ямковість. Але сьогодні проводити такі ремонти було недоцільно. Тому вирішено зробити поточний ремонт із цілком новим покриттям. Цією дорогою завжди курсує багато транспорту, зокрема й громадського. Із житлового масиву Парус вона веде до Діївки, Таромського.

«Замінили верхній шар зношеного асфальтобетонного покриття. Йдеться про загальну площу – майже 15 тис. квадратних метрів. Сьогодні роботи з асфальтування вже закінчують. Тут були ще проблеми з водовідведенням. Тому до ремонту підійшли комплексно, оновивши й дощоприймальні решітки. Підняли їх до рівня асфальту. Прочистили, виконали ревізію дощоприймачів. На ділянках, де немає зливової мережі, а є водовідвідні канали – їх теж прочистили. На період ремонту для зручності водіїв ділянку вулиці не перекривали, а застосовували реверсний рух», — розповів Дмитро Коробов.

Він також додав: «Зараз по місту працюють вісім дорожніх бригад, які виконують як ямковий, так і поточний ремонт. Подібні роботи, як на вул. Великій Діївській, проводять ще на вул. Мільмана, вул. Богдана Хмельницького тощо».

Місцева мешканка Ірина каже: «Дуже задоволені, що нам зробили цю дорогу. Пересуватися нею було геть незручно, яма на ямі. А зараз цілком оновили асфальтобетонне полотно. Тож різницю відчують усі: як водії, так і пасажири».

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