Протягом дня ворог обстрілював Нікопольщину: яка ситуація

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Внаслідок обстрілу Нікополя сталася пожежа у 2-х поверховій нежитловій будівлі. Пошкоджено навчальний заклад, медичну установу, приватне підприємство.
Ушкоджень зазнали 2 багатоповерхові будівлі, 9 житлових будинків, 2 нежитлові будівлі, 3 господарчі споруди, два легковики і вантажівка, вишки сотового зв‘язку та лінія електропередачі.
Червоногригорівська громада надвечір також зазнала обстрілів. Рятувальники працюють на місці. Наслідки з‘ясовуються.Надежда Захарченко
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