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Протягом дня ворог обстрілював Нікопольщину: яка ситуація

Сьогодні 20:30
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Поранений 42-річний чоловік. Він отримав осколкові ураження.

Новости Днепра про Протягом дня ворог обстрілював Нікопольщину: яка ситуація

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Внаслідок обстрілу Нікополя сталася пожежа у 2-х поверховій нежитловій будівлі.  Пошкоджено навчальний заклад, медичну установу, приватне підприємство.

Ушкоджень зазнали 2 багатоповерхові будівлі, 9 житлових будинків, 2 нежитлові будівлі, 3 господарчі споруди, два легковики і вантажівка, вишки сотового зв‘язку та лінія електропередачі.

Червоногригорівська громада надвечір також зазнала обстрілів. Рятувальники працюють на місці. Наслідки з‘ясовуються.

Новости Днепра про Протягом дня ворог обстрілював Нікопольщину: яка ситуація

Новости Днепра про Протягом дня ворог обстрілював Нікопольщину: яка ситуація

Новости Днепра про Протягом дня ворог обстрілював Нікопольщину: яка ситуаціяУкраїнська Новости Днепра про Протягом дня ворог обстрілював Нікопольщину: яка ситуаціяРусский

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