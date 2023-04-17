Протягом дня ворог обстрілював Нікопольщину: яка ситуація

Поранений 42-річний чоловік. Він отримав осколкові ураження.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Внаслідок обстрілу Нікополя сталася пожежа у 2-х поверховій нежитловій будівлі. Пошкоджено навчальний заклад, медичну установу, приватне підприємство.

Ушкоджень зазнали 2 багатоповерхові будівлі, 9 житлових будинків, 2 нежитлові будівлі, 3 господарчі споруди, два легковики і вантажівка, вишки сотового зв‘язку та лінія електропередачі.

Червоногригорівська громада надвечір також зазнала обстрілів. Рятувальники працюють на місці. Наслідки з‘ясовуються.

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