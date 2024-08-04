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Протягом дня окупанти завдавали нових атак по Нікопольському району

Сьогодні 18:47
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Сьогодні російські війска знову обстрілювали Нікопольщину.

Новости Днепра про Протягом дня окупанти завдавали нових атак по Нікопольському району

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Протягом дня російські війська завдавали нових атак по Нікопольському району. Використовували важку артилерію і дрони-камікадзе. Били по Нікополю, Червоногригорівській, Мирівській та Марганецькій громадах, — йдеться у дописі голови ОВА.

Внаслідок атаки пошкоджені два підприємства та інфраструктура. 

Потрощені майже десяток приватних осель, сім господарських споруд, парник. Понівечені декілька ліній електропередач. 

Загиблих та травмованих немає. 

В інших громадах Дніпропетровщини сьогодні було тихо.

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