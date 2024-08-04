Протягом дня окупанти завдавали нових атак по Нікопольському району

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Протягом дня російські війська завдавали нових атак по Нікопольському району. Використовували важку артилерію і дрони-камікадзе. Били по Нікополю, Червоногригорівській, Мирівській та Марганецькій громадах, — йдеться у дописі голови ОВА.
Внаслідок атаки пошкоджені два підприємства та інфраструктура.
Потрощені майже десяток приватних осель, сім господарських споруд, парник. Понівечені декілька ліній електропередач.
Загиблих та травмованих немає.
В інших громадах Дніпропетровщини сьогодні було тихо.
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