Протягом дня агресор бив артилерію та дронами-камікадзе по Нікопольщині

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Нікопольщина пережила понад 15 ворожих атак.
Потерпали Нікополь, Мирівська, Марганецька й Покровська громади. Зайнялася приватна оселя. Ще 5 – побиті. Пошкоджені і багатоквартирний будинок, господарська споруда, — йдеться у дописі голови ОВА.
Понівечені адмінбудівля, сільськогосподарське та комунальне підприємства та медзаклад.
Потрощені легковик і пожежна машина. Обійшлося без загиблих та поранених.
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