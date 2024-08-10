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Протягом дня агресор бив артилерію та дронами-камікадзе по Нікопольщині

Сьогодні 18:42
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Сьогодні Нікопольщина знову була під ворожим обстрілом.

Новости Днепра про Протягом дня агресор бив артилерію та дронами-камікадзе по Нікопольщині

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Нікопольщина пережила понад 15 ворожих атак.

Потерпали Нікополь, Мирівська, Марганецька й Покровська громади. Зайнялася приватна оселя. Ще 5 – побиті. Пошкоджені і багатоквартирний будинок, господарська споруда, — йдеться у дописі голови ОВА.

Понівечені адмінбудівля, сільськогосподарське та комунальне підприємства та медзаклад.

Потрощені легковик і пожежна машина. Обійшлося без загиблих та поранених.

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Новости Днепра про Протягом дня агресор бив артилерію та дронами-камікадзе по НікопольщиніУкраїнська

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