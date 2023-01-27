Проти ковіда: у Дніпрі проводять вакцинацію дітям від 5 до 12 років

«Процедура вакцинації залишається незмінною: дві обов’язкові дози та одна — бустерна, яку роблять через п’ять місяців після попередніх. А між першим та другим щепленням має пройти 21 день. В одному флаконі — десять доз вакцини. Тому збираємо групи з відповідної кількості дітей і проводитимемо їм вакцинацію. Нині повідомляємо про це батьків, щоб вони знали про можливість такого щеплення. Тому усіх охочих чекаємо на вакцинацію. Вакцини в наявності, зокрема й для проведення другого щеплення», — розповіла сімейна лікарка пані Ніна.
Вона також додала, що усі вакцини зберігаються за належних умов, з дотриманням температурного режиму навіть коли немає світла. Маємо генератор, спеціальні бокси для зберігання. Загалом попри війну, складні часи не треба забувати про здоров’я. Коронавірусна інфекція все ще є.
Найчастіше її носіями є діти.
Джерело: Горсовет
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