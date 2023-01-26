Процес розпаду стане незворотнім: Подоляк озвучив сценарій завершення війни з рф

Українська армія зупиниться на кордонах 1991 року, а в росії розпочнеться неконтрольована політична трансформація. Певні суб’єкти федерації отримають супершанс стати самостійними і зможуть це зробити.
Так бачить радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк майбутнє росії. Про це він написав у своїх соцмережах.
Насамперед, за словами Подоляка, у межах контрнаступу, який розробляється Генштабом ЗСУ й докладно обговорюється на засіданнях Ставки Верховного Головнокомандувача, рф зазнає двох-чотирьох суттєвих поразок, і саме після цього процеси розпаду й остаточної деморалізації в російській армії стануть незворотними.
Росіяни продовжать тікати. Водночас вони отримають ще більше мертвих, а на вулиці російських міст масово виходитимуть поранені й ампутанти і жорстко протестуватимуть. Територією росії ширитиметься протест не політичного, а соціального характеру – через втрачених на війні близьких. У цей час в оточенні Путіна розгоряться суттєві внутрішні міжусобиці. Почнеться класичний російський пошук винних. Силові вертикалі ослабнуть і почнуть швидко занепадати, – зазначив Подоляк.
Щодо контролю над ядерною зброєю, то Подоляк зазначив, що це так чи інакше контролюватиметься, зокрема й залишками російського генералітету.
Тому немає великих ризиків, що вона з’явиться на чорному ринку чи буде принаймні якийсь час неконтрольованою, – додав він.
На думку Подоляка, тимчасово сформований уряд рф почне реальні переговори щодо відповідальності за злочини в Україні й щодо зон демілітаризації на кордоні. І зрозуміло, щодо значних компенсацій за вбивства та руйнації.
Дата реалізації цього сценарію залежить від наявного в України інструментарію – від того, коли Україна отримає точну кількість чітко визначеного озброєння. Україна надала нашому партнерському Альянсу конкретні цифри й найменування. Нині ми на етапі, коли війна є обґрунтованою математичною моделлю.
Формула проста: хочете якнайшвидшого завершення війни – своєчасно дайте Україні більше зброї, якої ми просимо, – сказав Подоляк.
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