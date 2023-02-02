Просиділа сама в квартирі 2 тижні: зі зруйнованої багатоповерхівки в Дніпрі врятували кішку

Кішка Бася просиділа сама в порожній квартирі більше двох тижнів. Власники не могли піднятися до свого помешкання, адже через зруйнований під’їзд доступ до житла був заблокований.
Вчора мешканцям будинку дозволили повернутися в свої домівки та забрати речі. Люди заходили до квартир за допомогою підіймачів. Про це повідомили в телеграм-каналі “Дніпро Обласний”.
Завдяки цьому, мешканці однієї з постраждалих квартир Наталія та Олександр нарешті змогли врятувати свого пухнастого улюбленця.
Весь цей час кішка, на ім’я Бася, провела в руїнах зруйнованого будинку без їжі та води. Тварина виглядає наляканою та втомленою, але зараз з нею все гаразд.
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