Просто співпало: мер Дніпра пояснив, що за дим перелякав містян після вибуху

Міський голова Дніпра розповів, що за дим бачили містяни.

Сьогодні близько другої дня мешканці Дніпра почули потужний вибух. Він стався до оголошення тривоги. Через деякий час в телеграм-канал з’явилося повідомлення очевидців про стовп диму, який ймовірно був наслідком прильоту.

За словами мера Дніпра, той дим – не від прильоту, а результат роботи металургів. Так сталося, що саме тоді був викид пару, після охолодження коксу.

Любі дніпряни, дим що ви побачили в телеграм-каналах, то результат охолодження коксу нашими шановними металургами, а не вибух. Співпало. Заспокойтесь та не переймайтесь. Всю офіційну інформацію чекаємо від ВА. Віримо в ЗСУ та ППО, – пояснив Філатов.

Чекаємо на пояснення від військової адміністрації.

Читайте також:

Українська

Автор: