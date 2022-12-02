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  • Просто співпало: мер Дніпра пояснив, що за дим перелякав містян після вибуху

Просто співпало: мер Дніпра пояснив, що за дим перелякав містян після вибуху

Сьогодні 15:20
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Міський голова Дніпра розповів, що за дим бачили містяни.

Новости Днепра про Просто співпало: мер Дніпра пояснив, що за дим перелякав містян після вибуху

Сьогодні близько другої дня мешканці Дніпра почули потужний вибух. Він стався до оголошення тривоги. Через деякий час в телеграм-канал з’явилося повідомлення очевидців про стовп диму, який ймовірно був наслідком прильоту. 

За словами мера Дніпра, той дим – не від прильоту, а результат роботи металургів. Так сталося, що саме тоді був викид пару, після охолодження коксу. 

Любі дніпряни, дим що ви побачили в телеграм-каналах, то результат охолодження коксу нашими шановними металургами, а не вибух.

Співпало. Заспокойтесь та не переймайтесь.

Всю офіційну інформацію чекаємо від ВА. Віримо в ЗСУ та ППО, – пояснив Філатов. 

Чекаємо на пояснення від військової адміністрації.

Новости Днепра про Просто співпало: мер Дніпра пояснив, що за дим перелякав містян після вибуху

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Новости Днепра про Просто співпало: мер Дніпра пояснив, що за дим перелякав містян після вибухуУкраїнська

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