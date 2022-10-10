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  • Прошу всіх бути в укриттях, є загроза повторних ракетних ударів, – Лукашук

Прошу всіх бути в укриттях, є загроза повторних ракетних ударів, – Лукашук

Сьогодні 18:05
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Новости Днепра про Прошу всіх бути в укриттях, є загроза повторних ракетних ударів, - Лукашук

Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, звернувся до жителів Дніпропетровщини. Він закликав усіх не ігнорувати тривоги та під час сирени перебувати у безпечних місцях. Адже можливі повторні ракетні атаки.

Прошу всіх бути в укриттях. Залишайтеся в безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги. Є загроза повторних ракетних ударів. Ми маємо справу з нелюдами. Бережіть себе, – написав Микола Лукашук.

Новости Днепра про Прошу всіх бути в укриттях, є загроза повторних ракетних ударів, - Лукашук

Нагадаємо, раніше ми писали, що Резніченко показав, як виглядає Дніпро після атак “руського міра” (ФОТО).

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Новости Днепра про Прошу всіх бути в укриттях, є загроза повторних ракетних ударів, - ЛукашукУкраїнська Новости Днепра про Прошу всіх бути в укриттях, є загроза повторних ракетних ударів, - ЛукашукРусский

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