Прошу всіх бути в укриттях, є загроза повторних ракетних ударів, – Лукашук

Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, звернувся до жителів Дніпропетровщини. Він закликав усіх не ігнорувати тривоги та під час сирени перебувати у безпечних місцях. Адже можливі повторні ракетні атаки.
Прошу всіх бути в укриттях. Залишайтеся в безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги. Є загроза повторних ракетних ударів. Ми маємо справу з нелюдами. Бережіть себе, – написав Микола Лукашук.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Резніченко показав, як виглядає Дніпро після атак “руського міра” (ФОТО).
Читайте також:
Автор:
Внаслідок російської ракетної атаки на Київ, яка відбулась вранці 10…
У Ростовській області росії розбився військовий літак Су-25, який мав…
Важлива інформація!
Сьогодні вранці російські окупанти атакувати Дніпропетровську область ракетами.