Прошу всіх бути в укриттях, є загроза повторних ракетних ударів, – Лукашук

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Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, звернувся до жителів Дніпропетровщини. Він закликав усіх не ігнорувати тривоги та під час сирени перебувати у безпечних місцях. Адже можливі повторні ракетні атаки.

Прошу всіх бути в укриттях. Залишайтеся в безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги. Є загроза повторних ракетних ударів. Ми маємо справу з нелюдами. Бережіть себе, – написав Микола Лукашук.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Резніченко показав, як виглядає Дніпро після атак “руського міра” (ФОТО).

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