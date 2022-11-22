Прощання відбудеться сьогодні: захищаючи Україну, загинув батько двох дітей із Кам’янського

Віталій народився 2 серпня 1979 року у Дніпродзержинську. 1996 року закінчив ПТУ №25. Довгий час працював на ПрАТ «Камет-Сталь». З початку березня захищав Україну у складі ЗСУ.
У чоловіка залишилися дружина, дочка, син, мати та два брати.
Бійця поховають 22 листопада на Алеї Героїв у Кам’янському.
Читайте також:
Автор:
28-річний Герой під час бою потрапив під артобстріл. Уламки снаряду…
Захищаючи свободу та незалежність України, під час контрнаступу у Херсонській…
11 листопада в бою на Донеччині, захищаючи незалежність та територіальну…
9 листопада, захищаючи незалежність України, загинув військовий із Дніпропетровської області…