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Прощання відбудеться сьогодні: захищаючи Україну, загинув батько двох дітей із Кам’янського

Сьогодні 08:00
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14 листопада, захищаючи свободу та незалежність України, у Донецькій області загинув сержант із Кам'янського Віталій Гончаров.

Новости Днепра про Прощання відбудеться сьогодні: захищаючи Україну, загинув батько двох дітей із Кам'янського

Віталій народився 2 серпня 1979 року у Дніпродзержинську. 1996 року закінчив ПТУ №25. Довгий час працював на ПрАТ «Камет-Сталь». З початку березня захищав Україну у складі ЗСУ.

У чоловіка залишилися дружина, дочка, син, мати та два брати.

Бійця поховають 22 листопада на Алеї Героїв у Кам’янському.

 

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Новости Днепра про Прощання відбудеться сьогодні: захищаючи Україну, загинув батько двох дітей із Кам'янськогоУкраїнська Новости Днепра про Прощання відбудеться сьогодні: захищаючи Україну, загинув батько двох дітей із Кам'янськогоРусский

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