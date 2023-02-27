Прощання відбудеться сьогодні: на Донбасі загинув солдат із Кам’янського

20 лютого в бою на Донеччині, захищаючи українську землю від загарбницьких посягань російських окупантів, загинув солдат Косаренко Сергій Володимирович.

Про це повідомляє мер Андрій Білоусов.

“Від імені всієї громади, Кам’янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника.

Сергій Косаренко народився 17 лютого 1971 року в Дніпродзержинську. У 1989 році закінчив ПТУ №26. Упродовж 1989-1991 років проходив строкову військову службу.

8 червня призваний по мобілізації та брав участь у бойових діях із забезпечення заходів з національної безпеки, оборони, відсічі й стримуванні збройної агресії.

У нього залишилися дружина, два сини, батьки та брат.

Доземний уклін воїну-захиснику! Вічна пам’ять і слава Герою!

Панахида відбудеться 27 лютого о 14:00 в Свято-Миколаївському кафедральному соборі УПЦ. Поховають воїна о 15:00 на Алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній”, — йдеться у повідомленні.