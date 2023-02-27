Прощання відбудеться сьогодні: на Донбасі загинув солдат із Кам’янського

Про це повідомляє мер Андрій Білоусов.
“Від імені всієї громади, Кам’янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника.
Сергій Косаренко народився 17 лютого 1971 року в Дніпродзержинську. У 1989 році закінчив ПТУ №26. Упродовж 1989-1991 років проходив строкову військову службу.
8 червня призваний по мобілізації та брав участь у бойових діях із забезпечення заходів з національної безпеки, оборони, відсічі й стримуванні збройної агресії.
У нього залишилися дружина, два сини, батьки та брат.
Доземний уклін воїну-захиснику! Вічна пам’ять і слава Герою!
Панахида відбудеться 27 лютого о 14:00 в Свято-Миколаївському кафедральному соборі УПЦ. Поховають воїна о 15:00 на Алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній”, — йдеться у повідомленні.
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