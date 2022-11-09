Пропрацював 30 років на “ДніпроАзоті”: у Кам’янському попрощалися з загиблим нацгвардійцем

Про це повідомили у Кам’янській міськраді.
Андрій Матяж загинув 4 листопада на Донеччині. Під час одного із боїв він отримав смертельні поранення. До війни працював на “ДніпроАзоті”, куди влаштувався ще в далекому 1992 році. На початку березня 2022 року Матяж був призваний з мобілізації до Національної Гвардії України.
Попрощалися з героєм сьогодні, 9 листопада, у місті Кам’янське. Відомо, що у загиблого військового залишилася дружина, син, мати та сестра.
Андрієві було 48 років. Світла пам’ять.
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