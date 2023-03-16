Пропонує обійми: у Дніпрі незнайомець чіпляється до дітей на дитмайданчику

У Дніпрі чоловік чіплявся до дітей на вулиці.

Нещодавно на дитячому майданчик в районі Слобожанського проспекту помітили чоловіка, який чіплявся до малолітних дітей. За словами очевидців, він сидів на лавці та пропонував школярам обійми.

Дніпряни звернулися до правоохоронців. Дізнавшись прикмети підозрюваного, поліцейські розшукали незнайомця в одному з закладів неподалік майданчику. Ним виявився 27-річний чоловік, у якого є інвалідність 2-ї групи.

Затриманий не міг пояснити, чому чіплявся до дітей. Правоохоронці з дозволу батьків, опитали дітей, які підтвердили, що їх обіймав цей чоловік.

Поліціянти забрали його до відділку, щоб встановити всі обставини, пише телеграм-канал “Дніпро Оперативний. Війна”.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі помітили підлітків, які видерлися не недобудову на Перемозі та робили “ефектні” фото.

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